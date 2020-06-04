Россия может оправиться от пандемии коронавируса лишь через 2–3 года

Выступавший следом за ним гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко считает, что эпидемия коронавируса продлится долго. А восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2–3 года . Он указывает, что во всем мире снятие локдауна связано не с разработкой вакцины от коронавируса (ее еще нет) или приобретением коллективного иммунитета. Оно вызвано сугубо экономическими причинами: «Как бы ни объяснялось, это осознанный выбор – снятие карантина за продолжение товарообмена». Поэтому снятие ограничений не означает конца пандемии. Наоборот, это лишь первая волна, а предстоит, как минимум, еще одна, считает бизнесмен.