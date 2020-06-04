В России выявили более 8800 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 8800 новых случаев заражения коронавирусомОбщее число заболевших превысило 441 000 человек
За последние сутки в России число заболевших коронавирусной инфекций увеличилось на 8831 человека, из них болезнь в бессимптомном состоянии протекает у 3374 заразившихся (38,2%). Общее число заболевших превысило 441 000 человек, сообщил оперативный штаб. За сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 169 больных. Всего с начала эпидемии с диагнозом COVID-19 умерли 5384 человека.
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8666 человек, всего в России выздоровели 204 623 человека. Число активных случаев – 231 101.
В Москве за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован еще у 1998 человек. Накануне показатель суточного прироста впервые с 23 апреля опустился ниже 2000 заболевших. Общее число заразившихся превысило 189 214 человек. За минувшие сутки в столице выздоровел 3061 больной, скончались – 69 человек с COVID-19. Общее число умерших в Москве достигло 2749 человек.
Москва с начала эпидемии коронавируса остается лидером по числу заболевших и умерших среди всех российских регионов. На втором месте по этому показателю находится Подмосковье. За прошедшие сутки в Московской области выявлено 767 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 41 958, из них 9877 закончились выздоровлением, а 534 – летальным исходом. Наибольший суточный прирост заболевших также наблюдается в Санкт-Петербурге (+375 новых случаев), Нижегородской области (+319), Свердловской области (+298), Ростовской области (+184), Дагестане (+122) и Красноярском крае (+141). Общее число заболевших в Санкт-Петербурге достигло 17 444 человек, из них 6695 выздоровели и 264 – умерли. В Нижегородской области общее число заболевших на 4 июня составляет 11 169 человек, из них 4451 вылечился и 122 – скончались. В остальных российских регионах общее число заразившихся COVID-19 не превышает 10 000 человек.
Всего в мире коронавирусная инфекция диагностирована у 6,5 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заражения. Лидером рейтинга являются США с показателем 1,85 млн заболевших, на втором месте Бразилия с 584 016 случаев. Всего в мире умерли более 386 100 больных COVID-19, из них 107 175 летальных исходов приходится на США, 39 811 – на Великобританию и 33 601 – на Италию.