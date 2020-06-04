Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России выявили более 8800 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 441 000 человек
Ирина Чевтаева
Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России число заболевших коронавирусной инфекций увеличилось на 8831 человека, из них болезнь в бессимптомном состоянии протекает у 3374 заразившихся (38,2%). Общее число заболевших превысило 441 000 человек, сообщил оперативный штаб. За сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 169 больных. Всего с начала эпидемии с диагнозом COVID-19 умерли 5384 человека.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8666 человек, всего в России выздоровели 204 623 человека. Число активных случаев – 231 101.

В Москве за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован еще у 1998 человек. Накануне показатель суточного прироста впервые с 23 апреля опустился ниже 2000 заболевших. Общее число заразившихся превысило 189 214 человек. За минувшие сутки в столице выздоровел 3061 больной, скончались – 69 человек с COVID-19. Общее число умерших в Москве достигло 2749 человек.

Москва с начала эпидемии коронавируса остается лидером по числу заболевших и умерших среди всех российских регионов. На втором месте по этому показателю находится Подмосковье. За прошедшие сутки в Московской области выявлено 767 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 41 958, из них 9877 закончились выздоровлением, а 534 – летальным исходом. Наибольший суточный прирост заболевших также наблюдается в Санкт-Петербурге (+375 новых случаев), Нижегородской области (+319), Свердловской области (+298), Ростовской области (+184), Дагестане (+122) и Красноярском крае (+141). Общее число заболевших в Санкт-Петербурге достигло 17 444 человек, из них 6695 выздоровели и 264 – умерли. В Нижегородской области общее число заболевших на 4 июня составляет 11 169 человек, из них 4451 вылечился и 122 – скончались. В остальных российских регионах общее число заразившихся COVID-19 не превышает 10 000 человек.

Всего в мире коронавирусная инфекция диагностирована у 6,5 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу случаев заражения. Лидером рейтинга являются США с показателем 1,85 млн заболевших, на втором месте Бразилия с 584 016 случаев. Всего в мире умерли более 386 100 больных COVID-19, из них 107 175 летальных исходов приходится на США, 39 811 – на Великобританию и 33 601 – на Италию.

Ранее по теме: Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных