В России выявили более 8800 новых случаев заражения коронавирусом

Москва с начала эпидемии коронавируса остается лидером по числу заболевших и умерших среди всех российских регионов. На втором месте по этому показателю находится Подмосковье . За прошедшие сутки в Московской области выявлено 767 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 41 958, из них 9877 закончились выздоровлением, а 534 – летальным исходом. Наибольший суточный прирост заболевших также наблюдается в Санкт-Петербурге (+375 новых случаев), Нижегородской области (+319), Свердловской области (+298), Ростовской области (+184), Дагестане (+122) и Красноярском крае (+141). Общее число заболевших в Санкт-Петербурге достигло 17 444 человек, из них 6695 выздоровели и 264 – умерли. В Нижегородской области общее число заболевших на 4 июня составляет 11 169 человек, из них 4451 вылечился и 122 – скончались. В остальных российских регионах общее число заразившихся COVID-19 не превышает 10 000 человек.