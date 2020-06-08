Число корпоративных конфликтов может резко вырасти к концу года

Деловая среда важна для привлечения и повышения эффективности инвестиций, пишут авторы исследования, а число корпоративных конфликтов в том числе позволяет отразить качество этой среды. Чтобы оценить уровень конфликтности деловой среды А1 и «Сколково» рассчитали индекс, учитывающий три показателя – изменение числа судебных исков, сообщений о корпоративных спорах в СМИ, и число компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты. Уголовные разбирательства не учитывались, в них сложно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам, объясняют авторы. Также пока не посчитаны зарубежные судебные процессы, уточнил член правления A1 Кирилл Бабаев, но их планируется учитывать в будущем.