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Число корпоративных конфликтов может резко вырасти к концу года

Рынок ждет роста слияний и поглощений, а также банкротств из-за роста неплатежей
Анна Червонная Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

На фоне коронавируса уровень конфликтности российской деловой среды снизился в I квартале 2020 г. после непрерывного роста с середины 2018 г. Но за этим может последовать новый пик роста в конце 2020 г. К таким выводам пришли аналитики компании А1 – инвестиционного подразделения «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров – и «Сколково».

Деловая среда важна для привлечения и повышения эффективности инвестиций, пишут авторы исследования, а число корпоративных конфликтов в том числе позволяет отразить качество этой среды. Чтобы оценить уровень конфликтности деловой среды А1 и «Сколково» рассчитали индекс, учитывающий три показателя – изменение числа судебных исков, сообщений о корпоративных спорах в СМИ, и число компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты. Уголовные разбирательства не учитывались, в них сложно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам, объясняют авторы. Также пока не посчитаны зарубежные судебные процессы, уточнил член правления A1 Кирилл Бабаев, но их планируется учитывать в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных