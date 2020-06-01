ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

ВТБ удивляют такие действия госорганов, особенно в период значительного ухудшения экономической ситуации в стране и мире на фоне пандемии коронавируса. «В то время как правительство и все деловое сообщество разрабатывают и реализуют планы по стабилизации экономики, ее восстановлению и последующему росту, предпринимаются шаги, которые грозят обернуться бегством из России не только иностранных, но и российских инвесторов», – предупреждает госбанк.