ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклиматуЭто грозит пересмотром сотен мегасделок, считает банк
Оспаривание Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Центробанком (ЦБ) покупки «Открытие холдингом» у «Лукойла» «Архангельскгеолдобычи» (АГД) за $1,45 млрд в 2017 г. угрожает инвестиционному климату в России, следует из заявления ВТБ. Госбанк в этой сделке выступал консультантом и кредитором покупателя. Сделку одобряла правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
Покупка АГД вызвала подозрения у ЦБ, он выступит третьей стороной по иску ФАС. При санации банка «Открытие», который частично финансировал сделку, ЦБ решил, что ее сумма более чем вдвое превысила стоимость предприятия, отмечала ФАС. На прошлой неделе служба обратилась в суд.
Конечная сумма по покупке АГД составила $1,6 млрд, рассказывал представитель «Траста», которому перешли долги холдинга перед «Открытием». Сумма образовалась так: кроме покупки акций за $1,05 млрд был погашен долг АГД перед «Лукойлом» на сумму $400 млн и приобретена трейдинговая компания за $170 млн. Рыночная цена АГД на момент сделки, по оценке «Траста», не превышала $700 млн.
ФАС также выявила, что сделка была совершена с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые предприятия. Комиссия по иностранным инвестициям одобряла сделку, но покупатель не раскрыл ей информацию о наличии у ряда бенефициаров «Открытие холдинга» второго гражданства. В результате контроль над стратегическим активом получила (на тот момент) группа лиц с двумя гражданствами.
Действия, направленные на ревизию решений комиссии, создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений, считает ВТБ. Более того, создается прецедент, который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершенные предыдущими собственниками, отмечает банк, напоминая: речь идет о сделке, состоявшейся между двумя частными коммерческими структурами.
«Очевидно, что госорганы в этой истории грубо используются в решении сугубо коммерческих задач. Это дезориентирует участников рынка и подрывает базовое условие для ведения бизнеса – доверие», – говорится в сообщении госбанка.
ВТБ был основным кредитором сделки: сумма кредита не раскрывалась, но помимо гарантий перед банком в сумме на $1,5 млрд в ВТБ заложены все компании, участвовавшие в сделке, писал «Коммерсантъ». Консультантом «Лукойла» выступал Goldman Sachs, напоминает ВТБ: сделка прошла тщательную многостороннюю экспертизу, а цена компании была признана рыночной обоими консультантами сделки и удовлетворила покупателя и продавца. Участники сделки получили все необходимые разрешения и заключения со стороны контролирующих органов, напомнили в ВТБ.
ВТБ удивляют такие действия госорганов, особенно в период значительного ухудшения экономической ситуации в стране и мире на фоне пандемии коронавируса. «В то время как правительство и все деловое сообщество разрабатывают и реализуют планы по стабилизации экономики, ее восстановлению и последующему росту, предпринимаются шаги, которые грозят обернуться бегством из России не только иностранных, но и российских инвесторов», – предупреждает госбанк.
В «Лукойле» также ответили на претензии ФАС. Компания выстроила алмазодобывающий актив с нуля, а сделка прошла после разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сама ФАС также давала согласие на сделку. Иск ФАС, считают в «Лукойле», ставит под сомнение процедуру государственного контроля за иностранными инвестициями в стратегические предприятия: антимонопольная служба своим иском «по сути, оспаривает правомерность принятого правительственной комиссией решения».
«Ведомости» направили запрос в ЦБ, ФАС и Goldman Sachs.