«Лукойл» отверг доводы ФАС о незаконности продажи «Архангельскгеолдобычи»

Сделка между «Лукойлом» и «Открытие холдингом» была одобрена в апреле 2017 г., по ней компания «Открытие промышленные инвестиции» получала 100% акций АГД за $1,45 млрд. ФАС подала иск к участникам сделки в конце мая, третьей стороной выступает ЦБ. Ведомство заявило, что стороны не раскрыли наличие у некоторых бенефициаров «Открытие холдинга» гражданства другого государства. Во время санации банка «Открытие» было выявлено завышение стоимости предприятия более чем в два раза, сообщала ФАС. В «Лукойле» ответили, что цена АГД была определена в ходе переговоров с участием сторонних банков. Со стороны покупателя консультантом выступал ВТБ, а со стороны продавца ‒ Goldman Sachs.