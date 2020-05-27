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«Лукойл» отверг доводы ФАС о незаконности продажи «Архангельскгеолдобычи»

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Компания «Лукойл» не согласна с доводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС), подавшей иск о признании незаконности сделки с «Открытие холдингом» по продаже 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД). В компании заявили, что «Лукойл» выстроил алмазодобывающий актив с нуля, а сделка прошла после разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сама ФАС также давала согласие на сделку.

Иск ФАС ставит под сомнение процедуру государственного контроля за иностранными инвестициями в стратегические предприятия, отметили в компании. «Лукойл» отметил, что антимонопольная служба своим иском, «по сути, оспаривает правомерность принятого правительственной комиссией решения». Компания заявила, что будет защищать свои права и законные интересы.

Сделка между «Лукойлом» и «Открытие холдингом» была одобрена в апреле 2017 г., по ней компания «Открытие промышленные инвестиции» получала 100% акций АГД за $1,45 млрд. ФАС подала иск к участникам сделки в конце мая, третьей стороной выступает ЦБ. Ведомство заявило, что стороны не раскрыли наличие у некоторых бенефициаров «Открытие холдинга» гражданства другого государства. Во время санации банка «Открытие» было выявлено завышение стоимости предприятия более чем в два раза, сообщала ФАС. В «Лукойле» ответили, что цена АГД была определена в ходе переговоров с участием сторонних банков. Со стороны покупателя консультантом выступал ВТБ, а со стороны продавца ‒ Goldman Sachs.

ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд

«Открытие холдинг» купил у «Лукойла» алмазодобывающую компанию в 2017 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных