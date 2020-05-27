«Лукойл» отверг доводы ФАС о незаконности продажи «Архангельскгеолдобычи»
Компания «Лукойл» не согласна с доводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС), подавшей иск о признании незаконности сделки с «Открытие холдингом» по продаже 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД). В компании заявили, что «Лукойл» выстроил алмазодобывающий актив с нуля, а сделка прошла после разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сама ФАС также давала согласие на сделку.
Иск ФАС ставит под сомнение процедуру государственного контроля за иностранными инвестициями в стратегические предприятия, отметили в компании. «Лукойл» отметил, что антимонопольная служба своим иском, «по сути, оспаривает правомерность принятого правительственной комиссией решения». Компания заявила, что будет защищать свои права и законные интересы.
Сделка между «Лукойлом» и «Открытие холдингом» была одобрена в апреле 2017 г., по ней компания «Открытие промышленные инвестиции» получала 100% акций АГД за $1,45 млрд. ФАС подала иск к участникам сделки в конце мая, третьей стороной выступает ЦБ. Ведомство заявило, что стороны не раскрыли наличие у некоторых бенефициаров «Открытие холдинга» гражданства другого государства. Во время санации банка «Открытие» было выявлено завышение стоимости предприятия более чем в два раза, сообщала ФАС. В «Лукойле» ответили, что цена АГД была определена в ходе переговоров с участием сторонних банков. Со стороны покупателя консультантом выступал ВТБ, а со стороны продавца ‒ Goldman Sachs.