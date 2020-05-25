ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд«Открытие холдинг» купил у «Лукойла» алмазодобывающую компанию в 2017 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд с просьбой признать недействительной совершенную три года назад сделку по покупке «Открытие холдингом» у «Лукойла» 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД) за $1,45 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства (а картотеке суда иска пока нет). Покупателем алмазодобывающей компании выступила дочка холдинга «Открытие промышленные инвестиции».
АГД – крупный производитель алмазов, входящий в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны.
Покупка АГД вызвала подозрения у ЦБ при санации банка «Открытие»: сумма сделки более, чем в два раза превысила стоимость предприятия, говорится в сообщении ФАС. ЦБ выступит по иску ФАС третьей стороной, сообщил его представитель.
Кроме того, ФАС выявила, что сделка была совершена с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые предприятия. Дело в том, что в 2017 г., еще до санации «Открытия» сделку одобряла правительственная комиссия по иностранным инвестициям, но покупатель, пишет ФАС, не предоставил информации о наличии у ряда бенефициаров «Открытие холдинга» гражданства другого государства. Это привело к тому, что над российским стратегическим предприятием установили контроль иностранные инвесторы. О каких бенефициарах идет речь, в соотщении ФАС не уточняется.
Покупка АГД финансировали банки. Среди кредиторов был подконтрольный холдингу «Открытие», но основную часть средств на сделку дал ВТБ. Сумма кредита не раскрывалась, но помимо гарантий перед банком в сумме на $2,5 млрд, ВТБ заложены все компании, участвовавшие в сделке, писал «Коммерсантъ».
«Открытие холдинг» заплатил за АГД довольно высокую цену, говорили в 2017 г. эксперты «Ведомостей»: для сделки АГД оценена по мультипликатору 5–6 EBITDA (если исходить из прогноза EBITDA после выхода на полную мощность), а уровень мирового лидера «Алросы» (добыча в 2015 г. – 38,3 млн карат) – 4 EBITDA, приводил пример директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.
С момента совершения сделки «Открытие холдинг» не обслуживает долг перед «Открытием» и банком «Траст», говорит представитель регулятора: оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе, снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы «Открытие».
«Ведомости» направили запросы в «Открытие холдинг», ФАС, ЦБ, «Траст», ВТБ и «Лукойл».
Что происходит с «Открытие холдингом»
«Открытие холдинг» готовится к банкротству. Возможности рассчитаться с кредиторами у него нет, следовало из его заявления о банкротстве. Суд его не принял, и холдинг будет банкротиться по заявлению банка непрофильных активов «Траст» (ЦБ собрал туда проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка). К нему перешел долг холдинга перед банком «Открытие» – 450 млрд руб., или 86% его долга. Среди других кредиторов холдинга – ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес» (принадлежит холдингу, ликвидируется), «Открытые инвестиции» (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации), «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон» (принадлежит банку «Открытие»).
В апреле «Открытие холдинг» допустил деволи по облигациям, не сумев выплатить купон 22,5 млрд руб. – как говорилось в его заявлении, из-за отсутствия средств на расчет с кредиторами.
В период расцвета «Открытие» едва не стало крупнейшей частной финансовой группой России с активами 4–5 трлн руб.: Беляев договорился с владельцем испытывавшего проблемы «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым приобрести страховщика в обмен на 10% холдинга. «Росгосстрах» достался банку «Открытие». Но в августе 2017 г. холдинг потерял свой ключевой актив – банк «Открытие»: его забрал на санацию ЦБ. После этого компания погашала задолженность перед кредиторами, говорил представитель холдинга. Сейчас «Открытие холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для исполнения всех обязательств, поэтому холдинг подал заявление о банкротстве.
АГД – единственный крупный актив, который остался у холдинга.