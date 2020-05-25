ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд

Кроме того, ФАС выявила, что сделка была совершена с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые предприятия. Дело в том, что в 2017 г., еще до санации «Открытия» сделку одобряла правительственная комиссия по иностранным инвестициям, но покупатель, пишет ФАС, не предоставил информации о наличии у ряда бенефициаров «Открытие холдинга» гражданства другого государства. Это привело к тому, что над российским стратегическим предприятием установили контроль иностранные инвесторы. О каких бенефициарах идет речь, в соотщении ФАС не уточняется.