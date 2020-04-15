«Открытие холдинг» допустил первые дефолты по облигациям

Холдинг Вадима Беляева в период своего расцвета мог стать крупнейшей частной финансовой группой благодаря покупке «Росгосстраха», но сейчас ему нечем расплачиваться с кредиторами. В феврале компания попросила суд ее обанкротить – в тот же день это сделал банк «Траст» как ключевой кредитор. Всего «Открытие холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в 5 раз больше балансовой стоимости его активов и в 9 раз – рыночной, говорится в заявлении холдинга о банкротстве (его подлинность подтвердили два кредитора). Об этом также писал РБК. Представитель холдинга отмечал, что он продал кредиторам практически все свои активы – например, «Открытию» за долги достался завод «Кама картон». Единственный крупный актив, который есть у компании, – это алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча», которая приобреталась у «Лукойла» в 2017 г. за $1,45 млрд, а основную часть средств на сделку дал ВТБ. »Ведомости» направили запрос в «Открытие холдинг».