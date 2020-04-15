«Открытие холдинг» допустил первые дефолты по облигациям

«Открытие холдинг» допустил первые дефолты по облигациям85% выпуска на 51 млрд рублей находится в портфеле «Траста»
«Открытие холдинг» допустил первые дефолты по самому крупному выпуску облигаций на 60 млрд руб. – 9 апреля компания не выплатила шестой купон на 22,5 млрд руб. (расчетный период по нему – три года), а 13 апреля не исполнила оферту на выкуп бумаг на 7 млрд руб. Эти 13-летние облигации размещены в 2014 г. В сообщении холдинга говорится о том, что денег расплатиться с инвесторами у него нет. Всего у «Открытие холдинга» 15 выпусков облигаций номиналом 249 млрд руб. – срок оферты по всем наступает в этом году. На Московской бирже сделок с этим облигациями не заключалось более месяца.
Холдинг Вадима Беляева в период своего расцвета мог стать крупнейшей частной финансовой группой благодаря покупке «Росгосстраха», но сейчас ему нечем расплачиваться с кредиторами. В феврале компания попросила суд ее обанкротить – в тот же день это сделал банк «Траст» как ключевой кредитор. Всего «Открытие холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в 5 раз больше балансовой стоимости его активов и в 9 раз – рыночной, говорится в заявлении холдинга о банкротстве (его подлинность подтвердили два кредитора). Об этом также писал РБК. Представитель холдинга отмечал, что он продал кредиторам практически все свои активы – например, «Открытию» за долги достался завод «Кама картон». Единственный крупный актив, который есть у компании, – это алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча», которая приобреталась у «Лукойла» в 2017 г. за $1,45 млрд, а основную часть средств на сделку дал ВТБ. »Ведомости» направили запрос в «Открытие холдинг».
Кто владеет холдингом
Основатель и акционер «Открытие холдинга» Вадим Беляев в марте снизил долю владения в капитале компании – с 23,7 до 10,8%, ее купил нынешний гендиректор холдинга Павел Федосеев, его доля выросла до 17,8%. Другими бенефициарами холдинга на конец 2019 г. являлись бывший гендиректор «Открытие брокера» Александр Бухарин (19,5%), ВТБ (9,9%), бывший член совета директоров холдинга Рубен Аганбегян (7,9%), ЗПИФ «Стратегические инвестиции» (9,9%), бенефициарами которого в июле 2017 г., как следовало из данных ЦБ, были руководители и совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов. Еще 9,9% – у Velinio Holdings Ltd, владельцем которой значится Барбара Панаидес, она в июле 2017 г. держала акции Velinio в пользу трех топ-менеджеров «Открытия» – Дмитрия Ромаева (55,6%), Евгения Данкевича (22,2%) и Алексея Карахана (22,2%), говорилось на сайте ЦБ.
Основной держатель облигаций дефолтного выпуска – банк «Траст», говорит его представитель: ему принадлежит 85% выпуска на 51 млрд руб. по номиналу. Всего в портфеле банка непрофильных активов бумаги холдинга на сумму 195 млрд руб. – это 78,3% всех выпущенных бумаг, а с учетом накопленного купонного дохода общий долг по ним составляет около 270 млрд руб., говорит представитель «Траста». Юридическая компания РКТ как представитель интересов держателей всех выпусков холдинга также подала заявление о вступлении в дело о банкротстве. Всего обязательства холдинга перед инвесторами с учетом накопленных процентов превышают 300 млрд руб., следует из его заявления о банкротстве.
Последние три выпуска облигаций на 30 млрд руб. «Открытие холдинг» разместил 8 августа 2017 г., а 29 августа лишился своего ключевого актива – банка «Открытие»: ЦБ забрал его на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк был основным кредитором и держателем облигаций холдинга, но в 2018 г. «Открытие» передало все права требования к компании в банк «Траст», куда ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия». Текущий размер долга холдинга перед «Трастом» – 450 млрд руб., включая требования по кредитам и облигациям. Среди других – банк ВТБ, который владеет 10% холдинга, – ему компания задолжала более 13 млрд руб. по кредитным векселям, завод «Кама картон», которым сейчас владеет «Открытие», и компания – представитель владельцев бондов холдинга РКТ. Предправления «Траста» Александр Соколов говорил «Ведомостям», что холдинг вернул 130 млрд руб.
Размер удовлетворения требования владельцев облигаций сейчас определять преждевременно, говорит партнер РКТ Владимир Бубликов: из-за пропорциональности удовлетворения требований кредиторов он зависит от общего размера конкурсной массы и размера требований иных кредиторов. РКТ будет противостоять включению в реестр незаконных требований кредиторов и принимать меры по возврату имущества в конкурсную массу, продолжает Бубликов, включая оспаривание сомнительных сделок и привлечения к субсидиарной ответственности бывших владельцев и топ-менеджмент. Он не раскрыл, кто кроме «Траста» является крупным держателем облигаций холдинга.