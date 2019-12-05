За что «Росгосстрах» преследует своего бывшего владельца
Уголовные дела, аресты, многомиллиардные иски. К чему привела попытка создания крупнейшей частной финансовой группы России
Попытка создать из банка «Открытие» и «Росгосстраха» крупнейшую частную финансовую группу России обернулась для их владельцев Вадима Беляева и Данила Хачатурова потерей бизнеса. Перешедший под контроль Центробанка «Росгосстрах» теперь обвиняет Хачатурова в выводе активов. И дела его могут быть плохи: как выяснили «Ведомости», он действовал по договору, который легко оспорить.
Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью