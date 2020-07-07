«Почта России» собирается выпустить бессрочные еврооблигации на 70 млрд руб.

«Для эмитента бессрочные облигации практически равноценны привлечению финансирования в капитал, – объясняет руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым секторами Совкомбанка Ростислав Кулак. – По сути, это некий аналог привилегированных акций, а фактически – платный бессрочный долг, но при этом он не накладывает на компанию ограничений, связанных с размытием акционерных долей, участием сторонних лиц в управлении компанией, принятием решений по стратегии и т. д. Инвесторы вложились в компанию и получают за это фиксированный доход. Эмитент за это платит ставку выше, чем по долгу, но меньше, чем по капиталу».