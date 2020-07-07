«Почта России» собирается выпустить бессрочные еврооблигации на 70 млрд руб.Спрос на новые бумаги может оказаться высоким
В 2020 г. «Почта России» разместит бессрочные облигации в размере до 70 млрд руб. Об этом заявил в интервью РБК глава компании Максим Акимов. «Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД», – отметил он.
Акимов объяснил, что за счет размещения вечных бондов компания рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму. «Средства нужны на преобразование нашей магистральной логистики – наши новые цифровые продукты, авиапарк, обновление вагонного парка», – объяснил он, добавив, что надеется к 2025 г. увеличить выручку компании в 2 раза – более чем до 400 млрд руб. В 2019 г. выручка «Почты России» составила 212 млрд руб., но из-за пандемии COVID-19 только за I квартал потеряла около 1 млрд руб.
Формат бессрочных облигаций, по словам главы компании, был выбран из-за текущей ситуации с госбюджетом. «Мы не глупые люди, которые оголтело ломятся в бюджетную дверь: дайте нам докапитализацию. Мы так вопрос не ставили, хотя я бы, конечно, не отказался сейчас получить 60 млрд в капитал. Но мы реалисты и понимаем, что таких ресурсов сейчас, наверное, у государства нет», – объяснил Акимов.
Вечный долг
Бессрочные облигации – это долговые ценные бумаги, которые не имеют конкретного срока возврата основной суммы долга. Покупая такую бумагу, инвестор не сможет получить назад ее номинал, но имеет возможность либо получать по облигации купонный доход в течение неограниченного срока, либо продать ее на рынке другому инвестору. Однако бывают случаи, когда эмитент сам предусматривает для себя в условиях выпуска так называемый call-опцион – возможность по своей инициативе погасить обязательства через определенный срок, в заранее оговоренную дату.
Купон по бессрочным бумагам, как правило, существенно выше, чем по классическим облигациям. Правда, со временем ставка по вечным облигациям может измениться, если это прописано в условиях выпуска.
«Для эмитента бессрочные облигации практически равноценны привлечению финансирования в капитал, – объясняет руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым секторами Совкомбанка Ростислав Кулак. – По сути, это некий аналог привилегированных акций, а фактически – платный бессрочный долг, но при этом он не накладывает на компанию ограничений, связанных с размытием акционерных долей, участием сторонних лиц в управлении компанией, принятием решений по стратегии и т. д. Инвесторы вложились в компанию и получают за это фиксированный доход. Эмитент за это платит ставку выше, чем по долгу, но меньше, чем по капиталу».
«Выход крупных госкомпаний на рынок вечных облигаций – один из трендов текущего периода, – отмечает руководитель аналитического отдела ГК «Финам» Алексей Ковалев. – Дело в том, что в банковской системе имеется значительный профицит ликвидности, у госбанков средства есть. Так почему бы не использовать этот ресурс для финансирования крупных госкомпаний?»
При этом, подчеркивает он, по вечным бондам можно не выплатить купон и это не повлечет за собой банкротства эмитента. «Кроме того, их можно отозвать (погасить) через определенное количество лет, в случае если, например, ставки к тому времени еще сильнее опустятся и обслуживать такой долг будет невыгодно, дешевле окажется взять новый кредит», – отмечает Ковалев.
Вечные еврооблигации в иностранной валюте уже размещали российские банки за рубежом, на российском рынке первым такое размещение провела РЖД. Госкорпорация выпустила бессрочные бонды пока на 30 млрд руб. со ставкой 6,55% годовых. Выпуск вечных бондов РЖД был включен в международную расчетную систему Euroclear, поэтому в размещении участвовали и иностранные инвесторы – в частности, из Великобритании. За счет средств, полученных от размещения бессрочных облигаций, компания рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму.
«Чтобы инвесторы были заинтересованы в покупке таких бумаг, по ним во многих случаях предусматриваются госгарантии – в случае если эмитент не сможет выплатить купон, Минфин РФ выплатит им компенсацию. Не исключены гарантии такого типа и в случае «Почты России», – отмечает Ковалев.
По мнению генерального директора New Riga Finance Club Василия Коновалова, спрос на новые бумаги будет очень высоким среди российских и зарубежных инвесторов «в свете дефицита новых идей на валютном долговом рынке». «Книга заявок при размещении, вероятно, будет кратно переподписана. Наш прогноз по уровню купона – 5,25–5,75% годовых в долларах США», – говорит Коновалов.