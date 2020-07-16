У россиян растет страх увольнений

У россиян растет страх увольненийПочти треть россиян, имеющих работу, сегодня опасаются ее потерять. Эксперты считают, что эти страхи преувеличены
Около 20% сотрудников компаний в конце мая попали под сокращение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой поиска работы HeadHunter. Почти половина (45%) из опрошенных работодателей признались, что им пришлось уволить часть персонала. При этом часть компаний планируют в ближайшие месяцы дальнейшее сокращение в среднем на 16%.
Это соотносится с данными опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), согласно которым почти треть россиян, имеющих работу, опасаются увольнения. При этом 15% оценивают такую вероятность как высокую (16% – как низкую). «Но об уровне опасений скорее говорит динамика по вопросу о том, удастся ли им в случае потери найти работу с такими же условиями и такой же зарплатой, как сейчас», – поясняет ведущий аналитик ФОМа Ирина Осипова.
«А именно 22% считают, что удастся, 24% – что не удастся, – рассказала она. – В 2017 г. соответствующее распределение было 34% к 17%. Иными словами, люди не думают, что потеряют работу, но боятся этого, поскольку устроиться на новую сейчас будет сложнее».
Страхи россиян в этом смысле не совсем оправданны, считают эксперты. «Исторически устойчивая черта российского рынка труда – это огромный страх перед безработицей, – заметил замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. – Даже когда безработица находится на очень низких отметках, люди все равно продолжают ее бояться, и это парадоксальным образом способствует стабилизации занятости».
Люди, которые боятся безработицы, охотнее соглашаются с ухудшением условий труда, например на понижение зарплаты. Тем самым сотрудники снижают вероятность потерять рабочее место. Многие предприятия уже воспользовались этим, чтобы снизить свои затраты на оплату труда.
«Иногда компании используют методики создания неопределенности, для того чтобы повысить эффективность работы сотрудников и сохранить фонд оплаты труда в доступных для бюджета пределах», – рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Однако специалисты считают страхи работников преувеличенными. «Во время кризиса у людей появились реальные основания бояться потерять работу, но это не значит, что все эти 30% людей потеряют ее в обозримом будущем, – отмечает Капелюшников. – Я могу вам гарантировать, что это не произойдет никогда».
Компании, которые смогли выжить в период самоизоляции, вряд ли в дальнейшем начнут массовые сокращения, соглашается директор по персоналу компании «Эксцельсиор» Ксения Юркова. «Не было смысла три месяца кормить и содержать людей, чтобы уволить их после пандемии, – поясняет она. – Но только если не будет второй волны коронавируса. Вторая волна COVID-19 может добить те компании, которые смогли пережить первую. По нашим опросам, самой пострадавшей стала сфера услуг. Примерно 50% уволили сотрудников или отправили их в неоплачиваемый отпуск и около 30% сократили зарплаты».
Тем временем уровень безработицы в июне ускорился – до 6,3%. Такую предварительную оценку на днях озвучил вице-премьер Андрей Белоусов. В марте, на момент начала пандемии в России, безработица была на уровне 4,7%, в апреле – 5,8%, а в мае выросла до 6,1%. В последний раз отметку в 6% она превышала в марте 2012 г.
«Сейчас мы наблюдаем отрасли и регионы, где компании себя чувствуют неуверенно, и ожидаем высвобождения сотрудников к осени. Сейчас акценты смещаются в сторону рынка работодателей – компании будут иметь больше привилегий на рынке труда, и найти работу в такой ситуации будет сложнее», – предупреждает Ветерков.
«Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и действий властей в связи с этим, – отметила Осипова. – Если в стране вновь будет введен режим самоизоляции, объявлены нерабочие недели, то бизнесу вновь придется адаптироваться к новым условиям и увольнений и сокращений будет не избежать. Однако в нашей стране государство всегда старается минимизировать уровень безработицы, поэтому, на мой взгляд, она скорее будет носить скрытый характер в виде неоплачиваемых отпусков, сокращения рабочего времени и т. д.».
Есть и хорошие новости. Согласно тому же опросу HeadHunter в мае увеличилась доля компаний, которые, наоборот, увеличили свой штат. Если в апреле таковых было 3%, то теперь 14%. И те, кто планирует в ближайшее время увеличить штат, говорят о вероятном росте на 10%.
«Мы наблюдаем рост количества вакансий в производственной сфере, строительстве, госсекторе, агрохолдингах, где на работу ищут россиян взамен иностранных граждан, – сказал Ветерков. – Также открываются вакансии в логистике, транспорте, службах доставки».