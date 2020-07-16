У россиян растет страх увольнений

Компании, которые смогли выжить в период самоизоляции, вряд ли в дальнейшем начнут массовые сокращения, соглашается директор по персоналу компании «Эксцельсиор» Ксения Юркова. «Не было смысла три месяца кормить и содержать людей, чтобы уволить их после пандемии, – поясняет она. – Но только если не будет второй волны коронавируса. Вторая волна COVID-19 может добить те компании, которые смогли пережить первую. По нашим опросам, самой пострадавшей стала сфера услуг. Примерно 50% уволили сотрудников или отправили их в неоплачиваемый отпуск и около 30% сократили зарплаты».