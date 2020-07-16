Почему российская экономика растет так медленно

Мы – медленная экономика. И трясли ее, и толкали, и орали на нее, а она ни с места, так, тянется еле-еле. С 2010 по 2019 г. выросла всего на 15% (ВВП в постоянных ценах). Китай – на 88%, Индия – на 85%, Малайзия – на 57% (данные МВФ). Весь мир жил быстрее, чем мы: рост мировой экономики – 37%. Даже те, кто должен ползти медленнее – старые, развитые страны с огромным народным хозяйством, – нас обгоняли. ВВП США в реальных ценах стал больше на 22%, Великобритании – на 18%, Германии – на 16,5%. И возможно, из кризиса 2020 г. они выйдут стремительнее.