Почему российская экономика растет так медленно

Почему российская экономика растет так медленноИ что ей нужно, чтобы расти быстрее
Мы – медленная экономика. И трясли ее, и толкали, и орали на нее, а она ни с места, так, тянется еле-еле. С 2010 по 2019 г. выросла всего на 15% (ВВП в постоянных ценах). Китай – на 88%, Индия – на 85%, Малайзия – на 57% (данные МВФ). Весь мир жил быстрее, чем мы: рост мировой экономики – 37%. Даже те, кто должен ползти медленнее – старые, развитые страны с огромным народным хозяйством, – нас обгоняли. ВВП США в реальных ценах стал больше на 22%, Великобритании – на 18%, Германии – на 16,5%. И возможно, из кризиса 2020 г. они выйдут стремительнее.
Быстрый рост – это дело техники. Всем известно, как он достигается. 15–20 стран после Второй мировой войны совершили «экономическое чудо». Южная Корея в начале 1960-х – это деревянный Сеул, в середине 1970-х – уже азиатский тигр. Малайзия, Малакка еще в 1950-х – колония, олово и каучук. Сегодня – выше России и по продолжительности жизни, и по ВВП на душу населения, один из крупнейших экспортеров микроэлектроники, в том числе в Россию, минуя санкции. Вьетнам в последние годы разогнался до 7% в год. Камбоджа, Лаос, Бангладеш – не успеем оглянуться, как из бедных и несчастных они станут зажиточными. В Индии, Индонезии – чудо быстрого роста.