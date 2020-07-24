Минфин хочет сократить число госкомпаний в полтора раза

В программу не попали крупные нефтегазовые и энергетические госкомпании, в частности там нет «Роснефти», «Газпрома» и «Россетей». Кабмин также не намерен в ближайшие три года менять долю участия государства в «Русгидро» и «Транснефти», говорил в конце 2019 г. министр энергетики Александр Новак. Вместе с тем снижение госучастия в «Россетях» с нынешних 88% акций до 75% плюс 1 акция он называл целесообразным, но не ранее 2022 г. «Россети», «Транснефть» и «Русгидро» упоминались в прогнозном плане приватизации, но в окончательные вариант приватизационного плана на 2020‒2022 гг. не вошли. Руководитель «Транснефти» (100% акций у государства) Николай Токарев ранее высказывался против приватизации компании. «Ведомости» направили запросы в «Россети», «Транснефть», «Русгидро».