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Минфин хочет сократить число госкомпаний в полтора раза

В проекте министерства заложены ежегодные сокращения до 2025 года
Артем Гирш Роман Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

К 2025 г. число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза ‒ до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 гг. Минфин ожидает, что в 2020 г. число компаний с госучастием составит 1465, в 2021 г. ‒ 1319, в 2022 г. ‒ 1187. К концу планируемого периода их число уменьшится до 961.

В декабре 2019 г. правительство одобрило план приватизации на 2020‒2022 гг. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».

В программу не попали крупные нефтегазовые и энергетические госкомпании, в частности там нет «Роснефти», «Газпрома» и «Россетей». Кабмин также не намерен в ближайшие три года менять долю участия государства в «Русгидро» и «Транснефти», говорил в конце 2019 г. министр энергетики Александр Новак. Вместе с тем снижение госучастия в «Россетях» с нынешних 88% акций до 75% плюс 1 акция он называл целесообразным, но не ранее 2022 г. «Россети», «Транснефть» и «Русгидро» упоминались в прогнозном плане приватизации, но в окончательные вариант приватизационного плана на 2020‒2022 гг. не вошли. Руководитель «Транснефти» (100% акций у государства) Николай Токарев ранее высказывался против приватизации компании. «Ведомости» направили запросы в «Россети», «Транснефть», «Русгидро».

Правительство отказалось от приватизации ряда крупных компаний

Министерства не хотят расставаться с активами

Согласно плану всего за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в октябре прошлого года говорил о необходимости снижения доли государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». В некоторых случаях, по его словам, цель снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс 1 акция, писал РБК.

Программа приватизации, конечно, нужна более амбициозная, говорил на тот момент первый зампред правительства Антон Силуанов: составить список компаний, в том числе крупных, которые не определяющие и не ключевые, где можно вполне освободиться от долей участия, например в нефтегазовой отрасли и банковском секторе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных