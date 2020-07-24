Минфин хочет сократить число госкомпаний в полтора раза

Минфин хочет сократить число госкомпаний в полтора разаВ проекте министерства заложены ежегодные сокращения до 2025 года
К 2025 г. число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза ‒ до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 гг. Минфин ожидает, что в 2020 г. число компаний с госучастием составит 1465, в 2021 г. ‒ 1319, в 2022 г. ‒ 1187. К концу планируемого периода их число уменьшится до 961.
В декабре 2019 г. правительство одобрило план приватизации на 2020‒2022 гг. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».
В программу не попали крупные нефтегазовые и энергетические госкомпании, в частности там нет «Роснефти», «Газпрома» и «Россетей». Кабмин также не намерен в ближайшие три года менять долю участия государства в «Русгидро» и «Транснефти», говорил в конце 2019 г. министр энергетики Александр Новак. Вместе с тем снижение госучастия в «Россетях» с нынешних 88% акций до 75% плюс 1 акция он называл целесообразным, но не ранее 2022 г. «Россети», «Транснефть» и «Русгидро» упоминались в прогнозном плане приватизации, но в окончательные вариант приватизационного плана на 2020‒2022 гг. не вошли. Руководитель «Транснефти» (100% акций у государства) Николай Токарев ранее высказывался против приватизации компании. «Ведомости» направили запросы в «Россети», «Транснефть», «Русгидро».
Согласно плану всего за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в октябре прошлого года говорил о необходимости снижения доли государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». В некоторых случаях, по его словам, цель снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс 1 акция, писал РБК.
Программа приватизации, конечно, нужна более амбициозная, говорил на тот момент первый зампред правительства Антон Силуанов: составить список компаний, в том числе крупных, которые не определяющие и не ключевые, где можно вполне освободиться от долей участия, например в нефтегазовой отрасли и банковском секторе.