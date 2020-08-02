ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Эксперты предупреждают – доходность и НПФ, и ПФР по итогам этого года будет гораздо ниже того, что отмечалось в 2019 г. «Этот год будет очень сложным для ПФР и НПФ. Сейчас основная стратегия у всех – вложения в как можно более консервативные инструменты», – говорит Звенигородский и предупреждает, что не все пенсионные фонды смогут по итогам года увеличить пенсионные накопления своих клиентов.