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ПФР пополнят деньгами коррупционеров

Подозрительные накопления чиновников уйдут в Пенсионный фонд
Екатерина Шохина
Максим Стулов / Ведомости

Министерство юстиции и Минфин подготовили поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также закон «О противодействии коррупции», которые позволят перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученные денежные средства граждан. Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина, сейчас средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, уже зачисляются в бюджет ПФР. Это предусмотрено действующими нормами Бюджетного кодекса.

«Теперь же в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения», – подчеркнули в Минфине. В текущем году ПФР получил 21,4 млрд руб. от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных