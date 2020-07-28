ПФР пополнят деньгами коррупционеров

«Теперь же в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения», – подчеркнули в Минфине. В текущем году ПФР получил 21,4 млрд руб. от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров.