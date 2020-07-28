ПФР пополнят деньгами коррупционеров

ПФР пополнят деньгами коррупционеровПодозрительные накопления чиновников уйдут в Пенсионный фонд
Министерство юстиции и Минфин подготовили поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также закон «О противодействии коррупции», которые позволят перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) незаконно полученные денежные средства граждан. Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина, сейчас средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, уже зачисляются в бюджет ПФР. Это предусмотрено действующими нормами Бюджетного кодекса.
«Теперь же в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения», – подчеркнули в Минфине. В текущем году ПФР получил 21,4 млрд руб. от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров.