Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Поэтому в АЮР предлагают доработать проект и предусмотреть два случая получения материальной помощи – как возмездной, так и безвозмездной. При этом необходимо сохранить понятие исключительных случаев при возникновении непосредственной угрозы жизни людей. «В целом такая инициатива, хотя она и не противоречит действующему законодательству, вызывает ряд вопросов, – отмечает Трапаидзе. – Во-первых, сколько денег должны будут заплатить граждане РФ за возврат домой. Причем речь идет зачастую о людях, которые находятся в сложном финансовом положении. Во-вторых, не очень понятно, как это будет организовано, учитывая заявительный порядок процедуры, т. е. как будет происходить организация возврата людей и координация этого процесса».