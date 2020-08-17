Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

«Показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и по расчетам Росстата получил значение в 0,35%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, дефлятор в июле снова повел себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», – сообщили аналитики, подчеркнув, что разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата таким образом принимает рекордное значение.