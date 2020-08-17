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Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Инфляция в России в июле составила 1,66%, а не 0,35%, как ранее сообщал Росстат
Наталья Иванкина
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ромир» разработал методику расчета статистического индекса – дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период времени. В основе расчета – совершенные россиянами покупки по реальным ценам. Таким образом, дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя, тогда как инфляция Росстата рассчитана на основании стоимости потребительской корзины.

«Показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и по расчетам Росстата получил значение в 0,35%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, дефлятор в июле снова повел себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», – сообщили аналитики, подчеркнув, что разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата таким образом принимает рекордное значение.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

По данным «Ромира», цены на ЖКХ в июле увеличились на 2,28% относительно июня, на товары – на 1,24%, рост цен на бензин составил 0,84%. В целом годовое значение дефлятора, накопленное за январь – июль, достигло 3,5%, тогда как Росстат зафиксировал инфляцию 3% за данный период. «Ведомости» направили запрос в Росстат.

Ранее Росстат зафиксировал первую в текущем году дефляцию в России: за неделю с 4 по 10 августа индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Основной причиной подобной динамики в ведомстве назвали снижение цен на овощи на 2,8%, которое продолжалось третью неделю подряд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных