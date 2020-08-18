Нефтянка не дает промышленности вырваться из рецессии

По данным статведомства, в июле самые большие проблемы сохранялись в добыче полезных ископаемых – она провалилась почти на 15% по отношению к июлю прошлого года, но по отношению к июню увеличилась на 2,9%. Обрабатывающая промышленность выросла по сравнению с июнем на 3,9%, но тоже пока не смогла выйти на уровень прошлого года. Наиболее динамично восстанавливались производители машин и оборудования, у которых рост в годовом исчислении превысил 11%, мебельщики (рост год к году – 12%), фармацевтические компании (рост – 7,6%), химпром (рост – 7,8%) и легпром, в большинстве секторов которого рост превышал 10%. Исключением стало производство обуви, где зафиксирован спад на 29% по отношению к июлю прошлого года. Опережающими темпами увеличивал выпуск пищепром: производство мяса выросло на 16%, соков – на 6,6%, сыра – почти на 12%.