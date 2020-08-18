Нефтянка не дает промышленности вырваться из рецессии

Нефтянка не дает промышленности вырваться из рецессииВ июле продолжили восстановление производства все отрасли, кроме сырьевых
Объем промпроизводства в годовом исчислении снизился на 8%, но по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4%. С исключением сезонного и календарного факторов рост к июню составил 1,5%, сообщает Росстат.
По данным статведомства, в июле самые большие проблемы сохранялись в добыче полезных ископаемых – она провалилась почти на 15% по отношению к июлю прошлого года, но по отношению к июню увеличилась на 2,9%. Обрабатывающая промышленность выросла по сравнению с июнем на 3,9%, но тоже пока не смогла выйти на уровень прошлого года. Наиболее динамично восстанавливались производители машин и оборудования, у которых рост в годовом исчислении превысил 11%, мебельщики (рост год к году – 12%), фармацевтические компании (рост – 7,6%), химпром (рост – 7,8%) и легпром, в большинстве секторов которого рост превышал 10%. Исключением стало производство обуви, где зафиксирован спад на 29% по отношению к июлю прошлого года. Опережающими темпами увеличивал выпуск пищепром: производство мяса выросло на 16%, соков – на 6,6%, сыра – почти на 12%.
Аутсайдерами оказались нефтедобытчики и нефтепеработчики (снижение добычи у первых составило почти 15%, у вторых выпуск просел на 11%), производители топлива (выпуск по разным категориям снизился на 10–15%), производители стройматериалов (производство кирпича упало более чем на 10%), металлурги по некоторым категориям товаров. «В большинстве пострадавших обрабатывающих производств в июле шло восстановление, – говорит заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. – И, как правило, чем глубже был спад, тем быстрее шло восстановление». Так, по его словам, в химпроме рост произошел за счет выпуска удобрений, агропром рос за счет увеличения экспортных поставок.
Только фармацевтическая и пищевая отрасли не выключались во время ограничительных мер и продолжают работать с повышенной отдачей.
«Одним из важных факторов восстановления промышленных индексов стала реализация отложенного спроса, – отмечает заместитель руководителя департамента исследований ТЭКа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Евгений Рудаков. – Причем данный эффект можно наблюдать в отраслях как конечного, так и промежуточного спроса. Например, в июле зафиксирован рост объемов продаж автомобилей, а также рост отгрузки цветных металлов на внутренний рынок».
Правда, оптимизм в сфере восстановления обрабатывающих производств оказался малозаметен на фоне сохранения провала в углеводородах. «Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 16% относительно июля 2019 г. – до 39,6 млн т, экспорт сократился на 25,2% до 17,2 млн т, – объясняют эксперты ИПЕМа. – С начала года добыча сократилась на 6,4% до 304,3 млн т, экспорт упал на 8,7% до 140,2 млн т».
Объемы добычи угля, отмечают экономисты ИПЕМа, продолжают снижаться восьмой месяц подряд (с декабря прошлого года): в июле добыто 32,2 млн т (-5,3% к аналогичному месяцу прошлого года), с начала года – 227,1 млн т (-7,9%). «Экспорт российского угля в прошедшем месяце вырос на 1,4% до 17 млн т, несмотря на снижение глобального спроса, в первую очередь на фоне смягчения мер по предотвращению распространения коронавируса в портах. Поставки увеличились в страны Ближнего Востока и Африки – например, поставки в Марокко выросли вдвое с начала года», – говорится в обзоре ИПЕМа.
По мнению Сальникова, до конца 2020 г. темпы прироста индекса промпроизводства в России скорее всего будут отрицательными из-за доминирования добычи полезных ископаемых в структуре промышленности. А она будет сокращаться в рамках соглашения ОПЕК+ и ввиду слабого спроса в экономике.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович главным фактором, не дающим бизнесу перейти в фазу активного роста, называет «неопределенность экономической ситуации». Когда не ясно, будет ли вторая волна коронавируса, упадут или возрастут цены на нефть, продолжится ли падение внутреннего спроса, увеличат или уменьшат ставки по кредитам банки, компании не могут делать прогнозы относительно своих финансов не только на среднесрочную перспективу, но и даже до конца текущего года. В то же время потребители – работники предприятий не могут прогнозировать свои доходы и стремятся сократить траты, чтобы накопить на черный день, подчеркивает экономист.