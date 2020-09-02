Россияне все чаще берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Россияне все чаще берут кредит на первоначальный взнос по ипотекеОни рискуют остаться без квартиры, но с обязательствами по потребительскому кредиту
Среди потенциальных уязвимостей кредитного рынка Банк России называет тенденцию к увеличению числа заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. И хотя регулятор считает, что вопрос пока не требует принятия специальных мер, эксперты опасаются, что в будущем это может вылиться в серьезные проблемы для самих заемщиков.
Проанализировав динамику долговой нагрузки в IV квартале 2019 г. и I квартале 2020 г., Банк России отметил, что доля ипотечных кредитов, первоначальный взнос по которым мог осуществляться за счет потребительского кредита, выросла до 5,5% 2020 г.
«Использование потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке может означать, что заемщик испытывает трудности со сбережением средств, в том числе из-за того, что существенная часть доходов направляется на потребление товаров и услуг, – отмечают эксперты Банка России. – Такие заемщики характеризуются повышенным уровнем кредитного риска, о чем свидетельствует зависимость между частотой дефолтов по кредитам и величиной первоначального взноса».
Сам по себе тренд, отмеченный Банком России, при небольшой доле таких кредитов вряд ли сможет серьезно обострить ситуацию на рынке ипотечного кредитования в ближайшее время, указывают эксперты. «Роста объема таких кредитов ждать не стоит, поскольку их ограничивает расчет долговой нагрузки, который учитывает совокупный объем задолженности потенциального заемщика, – убеждена младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. – В росте количества кредитов на одного заемщика также нет ничего страшного, важно отношение совокупной задолженности по всем кредитам к доходу заемщика».
Однако другие эксперты относятся к этой тенденции настороженно. Чаще всего кредитоваться под получение ипотеки рискуют те, кто опасается ухудшения своего финансового положения и знает, что в будущем взять кредит на жилье у него не получится. Льготная ипотека и снижающиеся в целом ставки по кредитам сейчас подстегивают именно таких, потенциально неплатежеспособных заемщиков обзаводиться жильем.
«Цифра в 5,5% не является критичной, хотя она может свидетельствовать о проблемах у отдельных заемщиков. Снижающиеся проценты банков за пользование кредитами неизбежно будут стимулировать людей к принятию рискованных финансовых решений. Они будут за счет потребительских кредитов не только оплачивать первоначальный взнос по ипотеке, но и, например, приобретать акции. Рост подобных операций говорит и о слабости кредитного скоринга банков при выдаче тех или иных кредитов», – поясняет заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.
Но тот факт, что банки допускают рост числа таких кредитов, объясняется легко. «Разумеется, крупные банки, выдавая ипотечные займы, имеют возможность оценивать кредитную нагрузку своих заемщиков. Но некоторые из них закрывают на это глаза, так как договор ипотеки страхует их риски: в ситуации неплатежей они защищены залогом», – поясняет директор департамента риск-менеджмента УК «Ай кью джи управление активами» Александр Баранов. А вот заемщик в первые 3–5 лет ипотеки, для которой брался кредит на первоначальный взнос, оказывается особенно уязвимым. «Потребительский кредит сам по себе более дорогой, чем и ипотека, и сравнительно короткий, – указывает Баранов. – Когда у заемщика возникает неопределенность с доходами, возникает высокий риск его дефолта. Я склонен считать, что Банк России обеспокоен не столько возможными проблемами ипотечных банков, сколько проблемой целого пласта заемщиков, которые могут оказаться в тяжелой ситуации: без жилья и с потребительским кредитом».
При этом рост числа заемщиков, готовых брать кредит ради кредита, эксперт объясняет тем, что у людей иссякли накопления. «Растет число людей, которые могут хоть сколько-нибудь значимую покупку сделать только за счет кредитных ресурсов. Это принципиально меняет платежеспособный спрос в данном сегменте», – говорит Баранов.
Худший вариант развития тренда – появление нового класса высокорисковых заемщиков, что неизбежно отразится на общих условиях кредитования, полагают эксперты. «При значительном росте числа потребительских кредитов, использованных для формирования первоначального взноса по ипотеке, рынок ипотечного кредитования может получить новый класс недостаточно платежеспособных заемщиков, – поясняет генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. – Как следствие, вырастет уровень риска по ипотечным кредитам. Тогда банки будут вынуждены увеличивать ставки». Вряд ли стоит говорить о дефиците качественных заемщиков в ближайшее время, подчеркивает эксперт, но в среднесрочной перспективе на фоне низкого роста доходов потребителей такая ситуация вполне может возникнуть.