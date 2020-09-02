Россияне все чаще берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке

Но тот факт, что банки допускают рост числа таких кредитов, объясняется легко. «Разумеется, крупные банки, выдавая ипотечные займы, имеют возможность оценивать кредитную нагрузку своих заемщиков. Но некоторые из них закрывают на это глаза, так как договор ипотеки страхует их риски: в ситуации неплатежей они защищены залогом», – поясняет директор департамента риск-менеджмента УК «Ай кью джи управление активами» Александр Баранов. А вот заемщик в первые 3–5 лет ипотеки, для которой брался кредит на первоначальный взнос, оказывается особенно уязвимым. «Потребительский кредит сам по себе более дорогой, чем и ипотека, и сравнительно короткий, – указывает Баранов. – Когда у заемщика возникает неопределенность с доходами, возникает высокий риск его дефолта. Я склонен считать, что Банк России обеспокоен не столько возможными проблемами ипотечных банков, сколько проблемой целого пласта заемщиков, которые могут оказаться в тяжелой ситуации: без жилья и с потребительским кредитом».