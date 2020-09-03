С продаж на Avito будут брать налоги

Сейчас продажи в сегменте c2c (от человека к человеку) интенсивно растут. За два года их количество увеличилось почти вдвое – с 90 млн сделок на 295 млрд руб. в 2017 г. до 177 млн сделок на 568 млрд руб. в 2019 г., говорится в совместном исследовании Data Insight и Avito. Причем в 60% случаев продается вещь, уже бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи. Остальное приходится на хендмейд, коллекционные и антикварные товары, животных и растения, сказано в исследовании.