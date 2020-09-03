С продаж на Avito будут брать налоги

С продаж на Avito будут брать налогиНДФЛ на продажи б/у вещей может принести бюджету около 80 млрд рублей в год
Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — пояснили «Ведомостям» в Минфине. — Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут». Такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе, напоминают в ФНС. «Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», – отметили в ведомстве.
Сейчас продажи в сегменте c2c (от человека к человеку) интенсивно растут. За два года их количество увеличилось почти вдвое – с 90 млн сделок на 295 млрд руб. в 2017 г. до 177 млн сделок на 568 млрд руб. в 2019 г., говорится в совместном исследовании Data Insight и Avito. Причем в 60% случаев продается вещь, уже бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи. Остальное приходится на хендмейд, коллекционные и антикварные товары, животных и растения, сказано в исследовании.