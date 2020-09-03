Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомости

Минфин России не предлагает вводить новые налоги на доходы физических лиц от продажи подержанных вещей на интернет-площадках, говорится в сообщении Минфина.

При этом в рамках действующего законодательства обязательство уплачивать налог, как правило, не возникает, подчеркнули в министерстве.

«Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет). Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку», – пояснили в ведомстве, отметив, что действующее законодательство также предусматривает налоговый вычет в размере 250 000 руб. за налоговый период.

Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается, указано в сообщении Минфина.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на Минфин о том, что «продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%» и взимание данного налога может «может принести бюджету около 80 млрд руб. в год».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных