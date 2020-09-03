Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

«Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет). Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку», – пояснили в ведомстве, отметив, что действующее законодательство также предусматривает налоговый вычет в размере 250 000 руб. за налоговый период.