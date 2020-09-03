Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети
Минфин России не предлагает вводить новые налоги на доходы физических лиц от продажи подержанных вещей на интернет-площадках, говорится в сообщении Минфина.
При этом в рамках действующего законодательства обязательство уплачивать налог, как правило, не возникает, подчеркнули в министерстве.
«Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет). Доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку», – пояснили в ведомстве, отметив, что действующее законодательство также предусматривает налоговый вычет в размере 250 000 руб. за налоговый период.
Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается, указано в сообщении Минфина.