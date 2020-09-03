Чиновников накажут за чрезмерную экономию

Чиновников накажут за чрезмерную экономиюВыполнение плана по госрасходам становится одним из приоритетов правительства
«В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. – Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам. Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти».
В 2019 г. план по госрасходам оказался недовыполненным на 1,1 трлн руб. (из 18 трлн запланированных расходов). «Исполнение оказалось самым низким за 11 лет, – подсчитали аудиторы Счетной палаты (СП). – Объем неисполненных бюджетных ассигнований увеличился по сравнению с 2018 г. в 1,4 раза, при этом в 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, подлежащие использованию в очередном финансовом году». В докладе СП подчеркивает, что «почти половину прироста остатков составили неисполненные бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов и комплексного плана».
Так, наибольший объем неисполненных бюджетных назначений в 2019 г. выявлен по разделам «Национальная экономика» (253,8 млрд руб., или 8,2% показателя сводной росписи), «Национальная оборона» (236 млрд руб., или 7,3%) и «Общегосударственные вопросы» (232,8 млрд руб., или 14,6%). Как пояснил председатель СП Алексей Кудрин, причинами отставания являются низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления. «Разумная сумма неизрасходованных средств для переноса на следующий год не должна превышать 200–300 млрд руб.», – отметил он. При этом глава СП подчеркнул, что не считает необходимым законодательно ограничивать возможный объем неизрасходованных бюджетных средств, поскольку «у всех министерств и ведомств очень разная структура расходов».
«Неиспользованные бюджетные ассигнования – очень старая проблема, которая остается нерешенной, – констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. – Бывает и так, что деньги в конце года перечисляются бюджетополучателям, но позже возвращаются, так как не были потрачены. Причины могут быть различными: от задержки в реализации проекта до избыточно выделенных бюджетом средств».
Система распределения целевых бюджетных средств сейчас устроена криво, утверждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Они начинают согласовываться в январе – феврале, всю весну идут разного рода согласования, и только к середине III квартала финансы поступают в регионы и ведомства на реализацию конкретных задач, – поясняет она. – Именно поэтому вечная российская тема для шуток – ремонт дорог во время осенней распутицы – и актуальна: деньги поступают только тогда. И так происходит во многих сферах».
По словам заведующего научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимира Бессонова, нередко получается так, что сумма на определенный госзаказ согласуется только в середине года, конкурс на исполнителя завершается осенью и остается лишь пара месяцев на само исполнение заказа. «Добросовестные подрядчики зачастую отказываются работать в авральном режиме, и исполнять работу оказывается некому, – отмечает он. – Или же находятся те, кто обещает сделать быстро, но результат не оправдывает ожиданий». По мнению эксперта, проблему недоиспользования бюджетных ассигнований персональными наказаниями решить не удастся. Если заставить министров лично отвечать за исполнение госконтрактов, то могут пострадать качество и эффективность использования бюджетных средств, особенно сейчас, когда из-за пандемии сроки реализации большинства проектов существенно сдвинулись.
При этом главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов подчеркивает: надо не только менять сроки выделения денег, но и повышать квалификацию местных чиновников, которые отвечают за исполнение нацпроектов. «Неисполнение бюджета во многом связано с нацпроектами, которые обязывают региональные власти брать на себя огромную ответственность, – говорит он. – При этом многие проекты крайне амбициозны, а у чиновников либо нет опыта, либо нет полной уверенности в возможности их реализации. Поэтому выделение средств и их расходование производятся очень осторожно». В правительстве это тоже осознают, именно поэтому и частично оправдывают перенос бюджетных трансфертов с одного года на другой.