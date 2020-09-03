Чиновников накажут за чрезмерную экономию

При этом главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов подчеркивает: надо не только менять сроки выделения денег, но и повышать квалификацию местных чиновников, которые отвечают за исполнение нацпроектов. «Неисполнение бюджета во многом связано с нацпроектами, которые обязывают региональные власти брать на себя огромную ответственность, – говорит он. – При этом многие проекты крайне амбициозны, а у чиновников либо нет опыта, либо нет полной уверенности в возможности их реализации. Поэтому выделение средств и их расходование производятся очень осторожно». В правительстве это тоже осознают, именно поэтому и частично оправдывают перенос бюджетных трансфертов с одного года на другой.