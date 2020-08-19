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Кудрин сообщил о нецелевом использовании 50 млрд рублей из госбюджета

Ведомости

Около 50 млрд руб. из госбюджета было использовано нецелевым образом в 2019 году, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В целом ведомство провело 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.

«Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств»,- заявил Кудрин, его слова приводятся на сайте Кремля. По его словам, около 50 млрд руб. – это нарушения, нецелевое использование бюджетных денег, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок.

В этом году Счетная палата также планирует провести несколько проверок, связанных с оценкой и анализом выплат материальной помощи врачам, работавшим с заболевшими коронавирусом пациентами. Кроме того, ведомство проверяет, как использовались средства, выделенные на закупку необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания и бесконтактных термометров, добавил Кудрин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных