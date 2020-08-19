Кудрин сообщил о нецелевом использовании 50 млрд рублей из госбюджета
Около 50 млрд руб. из госбюджета было использовано нецелевым образом в 2019 году, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В целом ведомство провело 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.
«Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств»,- заявил Кудрин, его слова приводятся на сайте Кремля. По его словам, около 50 млрд руб. – это нарушения, нецелевое использование бюджетных денег, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок.
В этом году Счетная палата также планирует провести несколько проверок, связанных с оценкой и анализом выплат материальной помощи врачам, работавшим с заболевшими коронавирусом пациентами. Кроме того, ведомство проверяет, как использовались средства, выделенные на закупку необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания и бесконтактных термометров, добавил Кудрин.