Кудрин сообщил о нецелевом использовании 50 млрд рублей из госбюджета

В этом году Счетная палата также планирует провести несколько проверок, связанных с оценкой и анализом выплат материальной помощи врачам, работавшим с заболевшими коронавирусом пациентами. Кроме того, ведомство проверяет, как использовались средства, выделенные на закупку необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания и бесконтактных термометров, добавил Кудрин.