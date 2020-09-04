К новому кредиту готовы

Банковские опросы показывают готовность россиян брать новые кредиты. Около 46% россиян подтвердили, что возьмут на себя денежные обязательства при необходимости. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие». Наибольшую заинтересованность в займах продемонстрировали жители Урала (63%) и Северо-Запада (50%). Любопытно, что есть прямая взаимосвязь с другим аспектом опроса: именно в этих регионах наибольшее число признавшихся в снижении своих доходов из-за самоизоляции во время пандемии. В Северо-Западном федеральном округе таковых оказало 53%, а в Уральском – 49%. Средний показатель по России – тоже 49%.