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К новому кредиту готовы

Половина россиян готова взять кредит – в основном те, кто потерял доходы во время пандемии
Александра Кошкина
Критерии оценки заемщиков в банках становятся все строже /Андрей Гордеев / Ведомости

Банковские опросы показывают готовность россиян брать новые кредиты. Около 46% россиян подтвердили, что возьмут на себя денежные обязательства при необходимости. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие». Наибольшую заинтересованность в займах продемонстрировали жители Урала (63%) и Северо-Запада (50%). Любопытно, что есть прямая взаимосвязь с другим аспектом опроса: именно в этих регионах наибольшее число признавшихся в снижении своих доходов из-за самоизоляции во время пандемии. В Северо-Западном федеральном округе таковых оказало 53%, а в Уральском – 49%. Средний показатель по России – тоже 49%.

Меньше всего потеряли в доходах, согласно опросу банка «Открытие», жители Московского региона и Северного Кавказа (по 33%). Они же менее остальных склонны брать новые кредиты. Половина (49%) москвичей и жителей Подмосковья и 57% респондентов кавказских республик заявили, что никогда не берут кредиты и не планируют их брать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных