К новому кредиту готовы

К новому кредиту готовыПоловина россиян готова взять кредит – в основном те, кто потерял доходы во время пандемии
Банковские опросы показывают готовность россиян брать новые кредиты. Около 46% россиян подтвердили, что возьмут на себя денежные обязательства при необходимости. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие». Наибольшую заинтересованность в займах продемонстрировали жители Урала (63%) и Северо-Запада (50%). Любопытно, что есть прямая взаимосвязь с другим аспектом опроса: именно в этих регионах наибольшее число признавшихся в снижении своих доходов из-за самоизоляции во время пандемии. В Северо-Западном федеральном округе таковых оказало 53%, а в Уральском – 49%. Средний показатель по России – тоже 49%.
Меньше всего потеряли в доходах, согласно опросу банка «Открытие», жители Московского региона и Северного Кавказа (по 33%). Они же менее остальных склонны брать новые кредиты. Половина (49%) москвичей и жителей Подмосковья и 57% респондентов кавказских республик заявили, что никогда не берут кредиты и не планируют их брать.