Банки обросли проблемными долгами

Представители банков признают, что те, кто предлагал клиентам программы реструктуризации на очень лояльных условиях, сейчас могут столкнуться с проблемой ухудшения качества своих активов. Однако ни одна из опрошенных «Ведомостями» финансовых организаций не признается в наличии у себя подобных проблем, все они заявляют, что «придерживаются консервативной политики в одобрении новых кредитов». А за кредитными каникулами в банк обращались «ответственные люди, которые беспокоились, как падение доходов скажется на их возможности выполнять обязательства». По мере же снятия ограничений и восстановления экономики большинство клиентов стали возвращаться в нормальный график платежей.