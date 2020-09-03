Банки обросли проблемными долгами

Банки обросли проблемными долгамиБольшой объем реструктурированных кредитов затруднит выход банков из кризиса
Существенная часть реструктурированных розничных кредитов может быть отнесена к проблемным и безнадежным долгам, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Ведь объем реструктурированных кредитов населению в конце августа достиг 734 млрд руб. и в ближайшее время продолжит увеличиваться, а вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока.
В результате банкам потребуется доформировать резервы в объеме около 70% от суммы задолженности, считают в рейтинговом агентстве. Кроме того, им придется дорезервировать и значительную часть просроченных более чем на 90 дней кредитов, доля которых в среднем по банковской системе сегодня превышает 5%. При этом установленный регулятором срок досоздания резервов – не позднее окончания первого полугодия 2021 г.
По оценкам АКРА, необходимость создать дополнительные резервы по реструктурированной задолженности может привести к потерям около 600 млрд руб., т. е. 5–6% капитала всей банковской системы. «Такой объем резервов не станет фактором существенного снижения нормативов достаточности капитала, – считают в рейтинговом агентстве, – однако затруднит прохождение кризиса и выход из него».
Проведенный АКРА анализ изменения доли резервов в розничном портфеле 100 крупнейших по размеру активов российских банков показал, что в настоящее время кредитные организации еще не начали формирование резервов для нейтрализации рисков, которые могут проявиться уже в этом году.
Автор исследования, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, отмечает, что сейчас в целом «банки имеют неплохой уровень достаточности капитала». Но некоторые банки, в том числе и крупнейшие, находятся в уязвимом положении. «Это банки с невысокой достаточностью капитала, активным наращиванием розницы в 2018–2019 гг. (на уровне 20% и выше за год) и невысокой долей резервов в розничном портфеле», – уточняет Носова.
Представители банков признают, что те, кто предлагал клиентам программы реструктуризации на очень лояльных условиях, сейчас могут столкнуться с проблемой ухудшения качества своих активов. Однако ни одна из опрошенных «Ведомостями» финансовых организаций не признается в наличии у себя подобных проблем, все они заявляют, что «придерживаются консервативной политики в одобрении новых кредитов». А за кредитными каникулами в банк обращались «ответственные люди, которые беспокоились, как падение доходов скажется на их возможности выполнять обязательства». По мере же снятия ограничений и восстановления экономики большинство клиентов стали возвращаться в нормальный график платежей.
«Мы видим, что заемщик, который получил кредитные каникулы в апреле – мае этого года, в среднем в 2 раза лучше выходит на нормальный график платежей по сравнению с теми, кто прибегал к возможности реструктуризации до начала пандемии, – рассказывает директор департамента риск-процессов банка «Хоум кредит» Светлана Напорова. – В этих условиях мы не ожидаем, что пул наших клиентов окажет существенное негативное влияние на качество кредитного портфеля» .