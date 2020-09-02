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Малый бизнес отказывается от реструктуризации долгов

Тех, кто не может справиться с кризисом, реструктуризация не спасет
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

Предприятия малого и среднего бизнеса стали реже обращаться в банки за реструктуризацией кредитов: с 13 по 26 августа было подано менее 500 заявлений против 1600 за две предыдущие недели. Всего же с 20 марта по 26 августа было реструктурировано более 88 000 кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а их доля в общем количестве одобренных заявок возросла до 89,5%, сообщается в бюллетене Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

Данные ведущих банков подтверждают, что бум реструктуризации кредитов закончился. Например, в Райффайзенбанке еще с июня фиксируют значительное снижение запросов на реструктуризацию со стороны МСП. Это, как считают в банке, свидетельствует, что после массового ослабления ограничительных мер бизнес восстанавливает свою деятельность и более не нуждается в реструктуризации кредитов. При этом, по словам Алексея Крамарского, руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка, «в рамках карантинных ограничений была одобрена подавляющая часть запросов на реструктуризацию. Там, где было понятно, что проблемы в работе вызваны ограничительными мерами, но бизнес в основе своей здоров, банк охотно шел навстречу и помогал преодолеть сложный период». Он отмечает, что информация по клиентам, которые сейчас выходят из реструктуризации и начинают платить полные платежи по графику, «вселяет оптимизм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных