Малый бизнес отказывается от реструктуризации долгов

Данные ведущих банков подтверждают, что бум реструктуризации кредитов закончился. Например, в Райффайзенбанке еще с июня фиксируют значительное снижение запросов на реструктуризацию со стороны МСП. Это, как считают в банке, свидетельствует, что после массового ослабления ограничительных мер бизнес восстанавливает свою деятельность и более не нуждается в реструктуризации кредитов. При этом, по словам Алексея Крамарского, руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка, «в рамках карантинных ограничений была одобрена подавляющая часть запросов на реструктуризацию. Там, где было понятно, что проблемы в работе вызваны ограничительными мерами, но бизнес в основе своей здоров, банк охотно шел навстречу и помогал преодолеть сложный период». Он отмечает, что информация по клиентам, которые сейчас выходят из реструктуризации и начинают платить полные платежи по графику, «вселяет оптимизм».