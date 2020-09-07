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Меньше трех прожиточных минимумов

Покупательная способность россиян во II квартале снизилась до десятилетнего рекорда
Екатерина Шохина
Благосостояние россиян выросло в килограммах капусты /Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале 2020 г. покупательная способность россиян существенно снизилась, в том числе по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения за последние 10 лет. К такому выводу пришли экономисты Центра развития НИУ ВШЭ, которые проанализировали динамику денежных доходов населения и цен на потребительские товары. Под покупательной способностью здесь подразумевается количество конкретного товара, которое может купить среднестатистический россиянин на свой месячный доход. «Если в 2011 г. на средний доход можно было купить 94,8 кг говядины в месяц, то в 2020-м – уже 92,9 кг. Речь идет о самом дешевом мясе (кроме бескостного). В пересчете на баранину люди обеднели на 11,3%: если 10 лет назад средний доход позволял купить 88,1 кг, то теперь только 78 кг», – отмечают исследователи.

«Если опираться на статистику среднедушевых денежных доходов, рассчитанных по новой методологии (такие данные существуют для 2013–2020 гг.), минимум покупательной способности населения достигается даже не по 12, а по 15 основным продуктам питания из 24», – подчеркивают авторы исследования. Среди них – хлеб, говядина, рыба, молоко, сливочное масло и чай. Покупательная способность выросла только по трем основным продуктам питания: капусте – на 74%, сахару-песку – на 16,1% и моркови – на 10,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных