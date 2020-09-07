Меньше трех прожиточных минимумов

Во II квартале 2020 г. покупательная способность россиян существенно снизилась, в том числе по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения за последние 10 лет. К такому выводу пришли экономисты Центра развития НИУ ВШЭ, которые проанализировали динамику денежных доходов населения и цен на потребительские товары. Под покупательной способностью здесь подразумевается количество конкретного товара, которое может купить среднестатистический россиянин на свой месячный доход. «Если в 2011 г. на средний доход можно было купить 94,8 кг говядины в месяц, то в 2020-м – уже 92,9 кг. Речь идет о самом дешевом мясе (кроме бескостного). В пересчете на баранину люди обеднели на 11,3%: если 10 лет назад средний доход позволял купить 88,1 кг, то теперь только 78 кг», – отмечают исследователи.