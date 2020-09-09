ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Закон не раз подвергался критике. Так, сообщалось, что после объявления о новом налоге многие вкладчики поспешили забрать свои деньги из банков. Часть этих денег, очевидно, перетекла на фондовый рынок – 1,5 трлн руб. составил приток средств лишь в первом полугодии 2020 г., по данным ­НАУФОР, тогда как за весь 2019 год эта сумма достигла 1,6 трлн руб. «Банки и так фиксировали снижение привлекательности депозитов, а падение доходов населения уже ведет к сокращению вкладов, – отмечает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. – На этом фоне появление этой новеллы вряд ли можно считать хорошей идеей». Он отмечает, что во многих странах действительно есть такой налог, но его ставка не равна подоходному налогу, а ниже его. «Если уж очень хочется государству ввести налог, то разумнее было бы начать, к примеру, со ставки 5% и без всякой ступенчатости, которая еще более неуместна. Посмотреть, какой будет собираемость, и после этого уже решать, что делать дальше», – считает Тосунян.