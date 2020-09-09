ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладовНалоговая служба найдет все вклады и сама подсчитает ваши обязательства перед бюджетом
Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет. Напомним, обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон. По нему налог на доход от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 г. с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 г. «Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», – поясняет ФНС.
Например, гражданин положил на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 45 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%).
Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.). Другими словами, весь процентный доход от вклада будет уменьшен на доход от 1 млн и уже на остаток будет начислен НДФЛ, объясняет налоговая служба. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу, говорится в разъяснении ФНС.
Закон не раз подвергался критике. Так, сообщалось, что после объявления о новом налоге многие вкладчики поспешили забрать свои деньги из банков. Часть этих денег, очевидно, перетекла на фондовый рынок – 1,5 трлн руб. составил приток средств лишь в первом полугодии 2020 г., по данным НАУФОР, тогда как за весь 2019 год эта сумма достигла 1,6 трлн руб. «Банки и так фиксировали снижение привлекательности депозитов, а падение доходов населения уже ведет к сокращению вкладов, – отмечает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. – На этом фоне появление этой новеллы вряд ли можно считать хорошей идеей». Он отмечает, что во многих странах действительно есть такой налог, но его ставка не равна подоходному налогу, а ниже его. «Если уж очень хочется государству ввести налог, то разумнее было бы начать, к примеру, со ставки 5% и без всякой ступенчатости, которая еще более неуместна. Посмотреть, какой будет собираемость, и после этого уже решать, что делать дальше», – считает Тосунян.
Сами банки при этом не сообщают о том, что столкнулись с какими-то сложностями при подготовке к исполнению закона, которая заключается в передаче сведений о счетах клиентов в налоговую службу. «На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными налогами», – поясняет ФНС.
«К сожалению, понятие «банковская тайна» в последние годы существует только на бумаге, – замечает партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. – Фактически банки уже давно передают налоговым органам достаточно большое количество информации в ответ на отдельные требования налоговиков или в рамках установленных Налоговым кодексом РФ обязанностей. Вообще же понятие «банковская тайна» содержится в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности», и в соответствии с ней к банковской тайне относится практически вся предоставляемая клиентом личная информация».
Если раньше для доступа к таким сведениям требовались веские основания, то теперь данные о процентных доходах, а значит, и о размере сбережений любого лица будут передаваться в налоговые органы регулярно, отмечают эксперты. Запрос в банк правомерен при проведении камеральной проверки и наличии оснований подозревать физическое лицо в неуплате налогов, считает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. «Если же речь просто о раскрытии данных по вкладам без учета обстоятельств, при которых налоговые органы имеют право такие данные запрашивать, то это будет нарушением прав вкладчиков», – считает он.
Однако некоторые специалисты указывают, что формально налоговая служба все делает в интересах налогоплательщиков. «Это сделано для удобства и вряд ли может рассматриваться как нарушение прав вкладчиков, – поясняет точку зрения налогового органа юрист Forward Legal Арпине Пирумян. – Информация о выплаченных процентах нужна налоговому органу, чтобы сформировать налоговое уведомление, на основании которого будет уплачен налог».
Но и удобство плательщиков налога тоже кажется весьма спорным. «На практике вполне возможны технические сложности, из-за которых налогоплательщик не получит налоговое уведомление, не будет знать, в каком размере надо заплатить налог, и т. д.», – считает Пирумян. Она советует вкладчикам, «чтобы не вступать в излишние споры с налоговыми органами», самостоятельно рассчитать сумму налога и платить его в срок.
«При такой передаче данных от банков в налоговые органы высока вероятность злоупотреблений полученной информацией и попыток контроля за операциями налогоплательщиков по вкладам», – предупреждает Болдинова. Главная же опасность, по мнению юристов, даже не налог на процентный доход от вкладов, а прозрачность банковских вкладов, которая рано или поздно повлечет за собой вопросы о происхождении денежных средств на них, особенно если легальный доход вкладчика сравнительно невысок, предупреждает Болдинова.