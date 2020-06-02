Новые правила для владельцев зарубежных счетов. Главное за 2020 год

Новые правила для владельцев зарубежных счетов. Главное за 2020 годОтсрочка на отчет в ФНС, изменен список «прозрачных» юрисдикций
Россияне, хранящие сбережения за рубежом, еще полгода могут спать спокойно: правительство перенесло для них крайний срок подачи отчетов о движении средств на заграничных счетах и вкладах с 1 июня на 1 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. В условиях пандемии гражданам будет непросто получить необходимые для отчета информацию и документы по счету или вкладу в иностранном банке, решило правительство. Перенос срока подачи отчета – не единственное новшество для владельцев зарубежных счетов. В 2020 г. вступили в силу изменения в валютное законодательство, которые облегчат жизнь части граждан, а другим, наоборот, усложнят.
Кто должен подавать отчет
По общему правилу отчет о движении средств на зарубежных счетах или вкладах в Федеральную налоговую службу (ФНС) должны подавать все граждане России, признанные валютными резидентами, а также те, кто постоянно живет в России на основании вида на жительство.
Валютными резидентами считаются только те, кто проводит в России более 183 дней в году. Если россиянин проводит за границей более полугода в календарном году, он перестает быть валютным резидентом и отчет не подает. Срок считается суммарно, нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря, поясняет партнер юридической компании «Нортия ГКС» Роман Тарасов. Дата въезда и выезда из России в общей сумме дней не учитываются.
Наличие второго гражданства и счета в банке на «второй родине» от этого обязательства не освобождает.
Физлица не обязаны уведомлять ФНС о прекращении резидентства, но инспекция может запросить подтверждение пребывания за рубежом, напоминает замруководителя практики структурирования бизнеса «КСК групп» Станислав Ляпцев: «Мы бы рекомендовали для надежности также сняться с регистрации по постоянному месту жительства».
В 2019 г. был принят закон о либерализации валютных операций, который разрешил не подавать отчет и тем, у кого за рубежом на счету или вкладе хранится не более 600 000 руб. в валютном эквиваленте – он рассчитывается по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного года. Речь идет не о совокупной сумме, а о каждом счете (вкладе) в отдельности: если на нем меньше установленного лимита, отчитываться не надо, пояснил «Ведомостям» представитель ФНС. Правда, такой счет или вклад должен быть открыт исключительно в «прозрачной» юрисдикции.
К ним закон относит, во-первых, страны Евразийского экономического союза: (ЕАЭС): Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию. А во-вторых, страны, автоматически обменивающиеся с Россией финансовой информацией. Перечень таких государств ФНС ежегодно согласует в Минюсте. Сейчас там 77 государств и 12 территорий, включая популярные у россиян.
За позднее предоставление отчета, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), физлицам грозит штраф в размере 300–3000 руб. в зависимости от дней просрочки, а за неполные или недостоверные сведения в нем – 2000–3000 руб. При повторном нарушении штраф – 10 000–20 000 руб.
Если отчет вообще не подавался, штраф будет гораздо выше. ФНС в письме от 16 июня 2017 г. разъяснила, что может квалифицировать все действия по такому счету как незаконные валютные операции, напоминает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Тогда по КоАП штраф составит от 3/4 до полной суммы операции.
Инвесторам пока не беспокоиться
Начиная с налогового периода 2020 г. ежегодно отчитываться в ФНС должны не только вкладчики иностранных банков, но и владельцы счетов в «иных финансовых организациях». Специально уведомлять ФНС о счетах, открытых в них до 1 января 2020 г., не надо, уточняет представитель службы.
Точного определения или перечня их в новой редакции закона о валютном регулировании нет. ФНС рекомендует пользоваться определением ст. 142.1 Налогового кодекса. Таким образом, в него попадают страховые компании, брокеры, депозитарии, управляющие компании, форекс-дилеры, клиринговые организации и центральные контрагенты, негосударственные пенсионные и акционерные инвестиционные фонды, микрофинансовые организации, а также различные кооперативы (потребительские, жилищно-накопительные и сельскохозяйственные), операторы электронных кошельков, а также организации без образования юридического лица, которые инвестируют средства клиента или совершают от его имени и за его счет иные сделки. Правда, список этот не окончательный и может обновляться.
Валютное регулирование для операций по таким счетам для резидентов мягче, чем для счетов в иностранных банках. В конце прошлого года ЦБ решил (указание от 24 декабря 2019 г. – «Ведомости»), что зачисление средств на такие счета (и их списание) будет осуществляться без ограничений. Но отчитываться по ним придется уже со следующего года, если стоимость активов на них превышает 600 000 руб.
Некоторые вопросы, впрочем, остались. «Из определения организации финансового рынка следует, что передавать в них физлица будут преимущественно денежные средства или иные финансовые активы: ценные бумаги, производные финансовые инструменты. Ситуация с неденежными счетами – например, депо, на которых хранятся не обращающиеся на организованном рынке бумаги, – остается неопределенной», – сетует советник юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Романова. По ее словам, сейчас неясно, как сдавать по таким счетам отчеты, как оценивать стоимость таких активов, изменения балансов по счету, предупреждает она.
Хранить по правилам
В 2020 г., как и прежде, основные ограничения на операции сохраняются в отношении тех, кто хранит средства на счетах и вкладах в иностранных банках. Тем, кто несмотря на пандемию продолжает совершать по ним операции, стоит помнить обо всех изменениях валютного законодательства, вступивших в силу в этом году и относящихся к отчетному периоду 2020 г.
С 1 января 2020 г. вступили в силу послабления владельцам счетов в иностранных банках, расположенных в прозрачных юрисдикциях. Теперь на них можно зачислять без ограничений средства, полученные от нерезидентов. Ранее перечень был ограничен, например, доходами от продажи и сдачи в аренду недвижимости, доходами от продажи ценных бумаг, прошедших листинг на организованной бирже, процентным и купонным доходом, доходом от передачи средств в деньгах или ценных бумагах в доверительное управление.
На счета всех резидентов, независимо от юрисдикции, теперь могут быть зачислены доходы от реализации драгоценных металлов, но только если это предусмотрено законодательством иностранного государства.
Владельцам счетов также следует обратить внимание на перечень прозрачных юрисдикций – он изменился. В него впервые попали Израиль, Панама, Доминика и Гана, а выбыли Великобритания, остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва.
Люди, хранящие деньги в банках этих «исключенных территорий», теперь подают отчет на общих основаниях. А круг разрешенных операций в этих странах с 2020 г. существенно сузился. Фактически такие счета можно использовать только для ограниченного ряда расчетных банковских операций: переводы между собственными счетами, взнос наличных, конверсионные операции, а также ограниченного ряда иных операций, не связанных с инвестиционной деятельностью, перечисляет директор группы по оказанию услуг частным клиентам Deloitte Леонид Печерников. В списке разрешенных операций, например, возврат ранее уплаченных средств, выплаты в виде заработной платы по трудовым договорам с нерезидентами, суммы возвращенных налогов, страховые выплаты от нерезидентов, продолжает он. А вот зачисление дохода от продажи недвижимости или получение инвестиционного дохода на счета в банках в этих странах теперь запрещены, приводит пример партнер BGP Litigation Александр Голиков.