Новые правила для владельцев зарубежных счетов. Главное за 2020 год

В 2019 г. был принят закон о либерализации валютных операций, который разрешил не подавать отчет и тем, у кого за рубежом на счету или вкладе хранится не более 600 000 руб. в валютном эквиваленте – он рассчитывается по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного года. Речь идет не о совокупной сумме, а о каждом счете (вкладе) в отдельности: если на нем меньше установленного лимита, отчитываться не надо, пояснил «Ведомостям» представитель ФНС. Правда, такой счет или вклад должен быть открыт исключительно в «прозрачной» юрисдикции.