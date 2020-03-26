Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
НДФЛ на процентный доход для вкладчиков, хранящих на депозитах более 1 млн руб., и держателей долговых ценных бумаг на аналогичную сумму будет взиматься со следующего года. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
«У нас запрещено задним числом в текущие налоговые периоды вводить новые налоговые меры, поэтому я исхожу из того, что это будет с 1 января 2021 г.», – сообщил замминистра. Обложение НДФЛ индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), по его словам, не обсуждалось. «В законопроекте, который сегодня был представлен правительству, ИИС налогом не облагаются», – сказал он.
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. «Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет», – уверяет Греф.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что механизм администрирования налога на процентных доход еще будет прорабатываться. По его словам, закон о банковской тайне не позволяет обмениваться банкам персональным данными. «Но такая информация [о депозитах гражданина свыше 1 млн рублей в разных банках] может, конечно, концентрироваться в том числе в налоговых органах», — сказал он.
25 марта в телеобращении к гражданам президент России Владимир Путин анонсировал введение 13%-ного налога на процентный доход для вкладчиков и владельцев долговых ценных бумаг на сумму более 1 млн руб. По его словам, эта мера должна коснуться лишь 1% вкладчиков.
Налоговые новации, предложенные президентом, вызвали много вопросов как у банкиров, так и у клиентов банков. Например, президент не уточнил, когда новый налог начнет взиматься с вкладчиков и инвесторов, будет ли он распространяться на накопительные счета, ИИС или народные ОФЗ.
До сих пор процентные доходы по банковским вкладам и корпоративным облигациям не облагались НДФЛ – за исключением случаев, когда ставки по вкладам превышали ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов, т. е. при текущей ключевой ставке в 6% процентный доход должен быть не менее 11% годовых. По данным ЦБ на 24 марта, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках – лидерах по портфелям депозитов во вторую декаду марта составила 5,15%. Купоны ОФЗ по действующему законодательству НДФЛ не облагались независимо от ставки.
Опрошенные «Ведомостями» банкиры обещают подготовиться к налоговым новациям, но о грядущих изменениях в продуктах говорят осторожно. «Мы ожидаем разъяснений со стороны надзорных органов и ЦБ относительно предложенных изменений. Как только они поступят, информация незамедлительно будет доведена до клиентов», – объясняет член правления «Почта банка» Григорий Бабаджанян. Председатель правления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова считает, что времени для принятия решений как у клиентов, так и у банков еще много: поправки заработают только в 2021 г., а проект о внесении изменений в Налоговый кодекс пока не представлен.
По словам представителя Промсвязьбанка, банк примет решения по депозитным ставкам в соответствии с ситуацией на рынке, а по накопительным счетам менять условия в ближайшее время не будет.
Опрошенные «Ведомостями» банкиры 25–26 марта не наблюдали оттока вкладчиков. «Наоборот, в последние две недели мы видим повышенный спрос со стороны клиентов к нашим комплексным продуктам, включая срочные депозиты с накопительным и инвестиционным страхованием жизни», – уверяет заместитель председателя правления банка Данила Литвинов. Массового снятия средств с депозитов нет ни в Райффайзенбанке, ни в Московском кредитном банке, ни в банках «Зенит», «Хоум кредит» и ФК «Открытие», ни в Промсвязьбанке, ни в «Почта банке», ни в «Абсолют банке», поделились их представители. Представитель «Ренессанс кредита» сообщил, что с утра банк наблюдал небольшой рост желающих забрать средства, но уже после 12.00 по московскому времени ситуация нормализовалась.
Зато число клиентских обращений в колл-центры и чат-боты возросло, констатируют банкиры. Например, в банке Дом.РФ оно увеличилось на треть по сравнению с предыдущими днями, основная часть вопросов – о налогообложении. Клиентов интересует, с какой суммы будет взиматься налог, будет ли мера распространяться только на срочные вклады или затронет также накопительные счета, приводит примеры представитель ПСБ. «Многие вкладчики не разобрались, что налог на доходы коснется только вкладов свыше 1 млн руб., и сотрудники нашего колл-центра разъясняют это», – говорит представитель «Хоум кредита». Средняя сумма вклада в Московском кредитном банке – 650 000 руб., говорит представитель банка, обращения клиентов носят в основном консультационный характер. Есть и обращения, связанные с желанием клиентов снять средства с депозитов, однако после получения разъяснений в контакт-центре клиенты часто меняют свое решение, говорит представитель «Открытия». «Абсолют банк» отвечает клиентам, что возможные изменения могут быть введены только со следующего налогового периода – т. е. после января 2021 г., поэтому паники среди клиентов нет, говорит Ушкова.
По мнению Бабаджаняна, сейчас вкладчикам не стоит принимать импульсивных решений, если средства уже размещены на депозите: «Есть риск потерять доходность, и потери будут существенно больше, чем возможный налог». Финансовый консультант Наталья Смирнова, наоборот, считает, что вкладчикам с депозитами свыше 1 млн руб. логичнее всего такие вклады закрыть и купить консервативные облигации, например ОФЗ, или перевести эту сумму на ИИС первого типа и вместо нового НДФЛ получить налоговый вычет.