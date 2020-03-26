Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года

Зато число клиентских обращений в колл-центры и чат-боты возросло, констатируют банкиры. Например, в банке Дом.РФ оно увеличилось на треть по сравнению с предыдущими днями, основная часть вопросов – о налогообложении. Клиентов интересует, с какой суммы будет взиматься налог, будет ли мера распространяться только на срочные вклады или затронет также накопительные счета, приводит примеры представитель ПСБ. «Многие вкладчики не разобрались, что налог на доходы коснется только вкладов свыше 1 млн руб., и сотрудники нашего колл-центра разъясняют это», – говорит представитель «Хоум кредита». Средняя сумма вклада в Московском кредитном банке – 650 000 руб., говорит представитель банка, обращения клиентов носят в основном консультационный характер. Есть и обращения, связанные с желанием клиентов снять средства с депозитов, однако после получения разъяснений в контакт-центре клиенты часто меняют свое решение, говорит представитель «Открытия». «Абсолют банк» отвечает клиентам, что возможные изменения могут быть введены только со следующего налогового периода – т. е. после января 2021 г., поэтому паники среди клиентов нет, говорит Ушкова.