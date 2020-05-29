Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о возврате самозанятым уплаченных ими в 2019 г. налогов на доход, говорится в сообщении правительства. На эти цели из резервного фонда выделят 1,6 млрд руб.
Для возврата налога не нужно будет направлять заявления в Федеральную налоговую службу (ФНС) или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой налогоплательщики указали в мобильном приложении «Мой налог», отмечается в сообщении.
Помощь самозанятым – одна из мер, предложенных президентом Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Вернуть самозанятым уплаченные ими в 2019 г. налоги на доход президент поручил в начале мая.
По его словам, участниками такого налогового режима по итогам прошлого года стали 340 000 россиян. В декабре руководивший на тот момент ФНС Мишустин оценивал число самозанятых в 330 000, а их совокупные выплаты в бюджет составили примерно 1 млрд руб.
11 мая президент говорил, что в стране насчитывается около 650 000 самозанятых. Режим действует в 23 регионах. Все они получат «налоговый капитал» – 12 130 руб. (один минимальный размер оплаты труда) на оплату налоговых платежей в этом году.