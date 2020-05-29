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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о возврате самозанятым уплаченных ими в 2019 г. налогов на доход, говорится в сообщении правительства. На эти цели из резервного фонда выделят 1,6 млрд руб.

Для возврата налога не нужно будет направлять заявления в Федеральную налоговую службу (ФНС) или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой налогоплательщики указали в мобильном приложении «Мой налог», отмечается в сообщении.

Помощь самозанятым – одна из мер, предложенных президентом Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Вернуть самозанятым уплаченные ими в 2019 г. налоги на доход президент поручил в начале мая.

По его словам, участниками такого налогового режима по итогам прошлого года стали 340 000 россиян. В декабре руководивший на тот момент ФНС Мишустин оценивал число самозанятых в 330 000, а их совокупные выплаты в бюджет составили примерно 1 млрд руб.

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11 мая президент говорил, что в стране насчитывается около 650 000 самозанятых. Режим действует в 23 регионах. Все они получат «налоговый капитал» – 12 130 руб. (один минимальный размер оплаты труда) на оплату налоговых платежей в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных