Правительство обеспечит легпрому льготный лизинг

«Рынок обуви очень конкурентный, – объясняет главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. – Например, в Москве почти любая обувь, в том числе известных марок, родом из Китая, и китайские обувные фабрики составляют мощную конкуренцию российским, выдавливая российскую продукцию и ценой, и качеством, и скоростью производства и доставки». Рост производства одежды, по его словам, – это тоже иллюзия. Потому что сам Росстат дает такие цифры: в России производится одно пальто на 65 женщин год, одна пара кожаной обуви на семь человек в год. То есть даже «растущие» объемы явно не способны удовлетворить спрос, он удовлетворяется импортом. «И даже если производство женских пальто вырастет на 100% за год, это все равно будет просто не одна штука на 65 человек, а две. Все остальные покупают импортную продукцию», – подчеркивает Антонов.