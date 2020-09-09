Правительство обеспечит легпрому льготный лизинг

Правительство обеспечит легпрому льготный лизингГосударственная поддержка вряд ли будет востребована производителями одежды и обуви
Предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Льготой смогут воспользоваться компании, реализующие инвестиционные проекты по модернизации производства. При этом сумма лизингового договора должна быть не менее 50 млн руб., а срок его действия – не меньше двух лет. Максимальный объем госсубсидии, за счет которой предоставляется скидка, составляет 200 млн руб. Рассчитывать на компенсацию смогут российские организации, у которых нет долгов по налогам и страховым взносам, а также которые не проходят процедуру ликвидации или банкротства, уточняется в сообщении на сайте правительства.
В августе на развитие легкой промышленности правительство выделило 1 млрд руб. Из этой суммы на стимулирование спроса и скидки по договорам лизинга планируется направить 304 млн руб., на предоставление субсидий на возмещение части затрат на обслуживание кредитов – 454 млн руб. «Решение поддержит предприятия легкой промышленности, ускорит их техническое перевооружение и поможет нарастить объемы производства», – подчеркивается в документе.
Сейчас легкая промышленность быстрее многих других секторов экономики оправляется после коронакризиса, наращивая темпы роста производства. Так, по данным Росстата, в июле выпуск одежды увеличился на 5,3% по отношению к июню и на 8,5% в сравнении с июлем прошлого года. Производство постельного белья выросло на 15,7% по сравнению с июнем, а носков и чулок – на 19,5%. Оборот компаний, занимающихся производством одежды, по данным статистики, в июле 2020 г. увеличился на 34% по сравнению с июлем прошлого года. Хуже дела обстоят у производителей обуви: там объемы производства отстают от показателей прошлого года почти на 30%.
«Рынок обуви очень конкурентный, – объясняет главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. – Например, в Москве почти любая обувь, в том числе известных марок, родом из Китая, и китайские обувные фабрики составляют мощную конкуренцию российским, выдавливая российскую продукцию и ценой, и качеством, и скоростью производства и доставки». Рост производства одежды, по его словам, – это тоже иллюзия. Потому что сам Росстат дает такие цифры: в России производится одно пальто на 65 женщин год, одна пара кожаной обуви на семь человек в год. То есть даже «растущие» объемы явно не способны удовлетворить спрос, он удовлетворяется импортом. «И даже если производство женских пальто вырастет на 100% за год, это все равно будет просто не одна штука на 65 человек, а две. Все остальные покупают импортную продукцию», – подчеркивает Антонов.
При этом, как отмечает глава Российского союза кожевников и обувщиков, генеральный директор АО «Юничел» Владимир Денисенко, в кризис российские предприятия могут стать более конкурентоспособными из-за курса доллара.
По словам генерального директора Finn Flare Ксении Рясовой, производители одежды сегодня чувствуют себя неплохо. «Во время разгара пандемии нас поддержали банки, которые выдавали льготные кредиты на зарплату сотрудникам, и арендодатели, которые отсрочили арендные платежи», – сообщила она «Ведомостям». Сейчас спрос вышел на докризисный уровень, и в компании приняли решение модернизировать фабрику. «Но под условия лизинга мы не попадаем – наш проект будет стоить меньше 50 млн руб. Мы же не новую фабрику строим, а улучшаем уже имеющееся производство», – объяснила она.
Гендиректор компании Ralf Ringer Андрей Бережной поддерживает инициативу правительства, но также отмечает, что дешевый лизинг вряд ли будет массово востребован российскими компаниями. «Лизинг оборудования – это инвестиции в основной капитал. Инвестиции делаются тогда, когда есть понимание, куда и в каких объемах можно сбывать продукцию. Сейчас этого понимания нет», – заявил «Ведомостям» Бережной. Он считает, что если у правительства стоит задача сохранить рабочие места, то во время падающего спроса рецепт может быть один – увеличить долю рынка отечественных производителей. «Для этого надо ограничить импорт введением пошлин и унифицировать налогообложение», – говорит Бережной.
По прогнозу генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, продажи одежды и обуви в России из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 г. могут упасть от 25 до 40%, при этом на докризисные показатели fashion-рынок выйдет не ранее весны 2021 г. Об этом она в августе сообщала агентству ТАСС.
«В 2019 г. объем fashion-рынка составлял 2,29 трлн руб. Результаты этого года во многом будут зависеть от ситуации во втором полугодии, потому что для моды очень важны III и IV кварталы, когда идут основные продажи осеннего гардероба. У многих компаний две трети оборота приходится на сезон август – декабрь. В связи с российским климатом в этот период продается более теплая и более дорогая одежда. Соответственно, результаты продаж будут в наибольшей степени зависеть от этого сезона, а также от наступления второй волны пандемии. Поэтому при пессимистическом прогнозе сокращение fashion-рынка может достигнуть 40% плюс, при оптимистическом – 20–25%», – отметила эксперт.