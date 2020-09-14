Борьбу с инфляцией пора заканчивать

Еще одно последствие низкой инфляции, которое уже сейчас приходится нивелировать банкам, – снижение интереса населения к банковским вкладам. «В теории стабильно низкая инфляция должна стимулировать долгосрочные сбережения, которые, в свою очередь, будут выступать ключевым источником инвестиций. В российских условиях при сегодняшнем уровне инфляции и процентных ставок мы рискуем увидеть иной процесс: привлекательность долгосрочных вложений сократится до минимума», – поясняет Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал». Именно поэтому он считает крайне важным для ЦБ не только вывести инфляцию на целевой уровень в 4%, но и стабилизировать ее там, чтобы затем уже можно было вернуть ключевую ставку на уровень в +2,5–3 п. п. к инфляции. Это обеспечит привлекательность депозитов и повысит их роль в качестве источника инвестиций в экономике.