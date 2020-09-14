Борьбу с инфляцией пора заканчивать

Борьбу с инфляцией пора заканчиватьМедленный рост цен усиливает диспропорции в экономике и создает риски для банков
Затянувшийся период низкой инфляции может привести к серьезным негативным последствиям для российской экономики и банковского сектора. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре «Жизнь при низкой инфляции: что ждет российскую экономику» агентства «Эксперт РА».
Уровень инфляции сегодня существенно различается по регионам и по отраслям, отмечают авторы доклада. Например, в июле 2020 г. годовая инфляция в Камчатском крае составила 1,7% годовых, а в Амурской области – 5,3% годовых.
«Может оказаться, что в реальности вместо небольшой инфляции в 1–2% присутствует дефляция, которая имеет массу негативных последствий для экономики, – отмечается в исследовании. – Поддерживая общероссийский темп роста цен на уровне в 4%, можно спровоцировать дефляцию в некоторых регионах».
Отраслевые различия темпов инфляции проявляются еще ярче. Так, рост цен производителей в добыче металлических руд составил 19,7% за полгода, при этом все отрасли, связанные с добычей и производством нефти, испытали сильную дефляцию: -29,1% за полгода в отрасли добычи сырой нефти и природного газа, -11,2% в отрасли производства кокса и нефтепродуктов, в отрасли добычи угля за год произошла дефляция в размере 23,2%. «Таким образом, часть российских отраслей живет в условиях дефляции, сталкиваясь со всеми ее негативными последствиями, – отмечают авторы исследования. – Для отраслей с низкой рентабельностью, ориентированных на потребительский и инвестиционный спрос, дефляция может привести к серьезной деградации. Мы ожидаем максимального давления именно в этих сегментах в ближайшие месяцы, что может привести к цепочкам негативных последствий».
Низкая инфляция приводит и к разбросу реальных кредитных ставок. «Ставки для корпоративных заемщиков, вероятно, будут серьезно различаться: заемщики с высоким кредитным рейтингом действительно смогут осуществлять заимствования по более низким ставкам. Однако с заемщиков с относительно невысоким кредитным рейтингом рынок потребует высокой премии за риск в сложившейся ситуации повышенной неопределенности», – отмечают аналитики «Эксперт РА». В результате возникает опасность затянувшейся фазы кредитного сжатия – фазы кредитного цикла, в которой кредитная активность снижается, несмотря на снижающиеся процентные ставки. «Результатом сниженной кредитной активности становится невысокая инвестиционная активность», – констатируется в докладе.
«Реальная стоимость заемного капитала возрастает со снижением инфляции, так как растет реальная процентная ставка. Это верно для всех категорий заемщиков: потребителей, компаний, государства и муниципалитетов. Для них более высокая, но не опасная для экономики инфляция (5–6%) могла бы стать союзником в снижении реальной кредитной нагрузки, – напоминают аналитики «Эксперт РА». – При низкой инфляции даже низкие кредитные ставки будут слабее стимулировать развитие, а также рост заработных плат».
Большинство экспертов соглашаются с этими выводами. «Низкая ключевая ставка ведет в целом к снижению маржинальности банковского бизнеса и необходимости его реструктуризации, – отмечает Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. – Повышается привлекательность банковских кредитов, однако возникает риск снижения качества заемщиков, потому что при низких ставках множество людей начинают пытаться взять кредит».
Еще одно последствие низкой инфляции, которое уже сейчас приходится нивелировать банкам, – снижение интереса населения к банковским вкладам. «В теории стабильно низкая инфляция должна стимулировать долгосрочные сбережения, которые, в свою очередь, будут выступать ключевым источником инвестиций. В российских условиях при сегодняшнем уровне инфляции и процентных ставок мы рискуем увидеть иной процесс: привлекательность долгосрочных вложений сократится до минимума», – поясняет Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал». Именно поэтому он считает крайне важным для ЦБ не только вывести инфляцию на целевой уровень в 4%, но и стабилизировать ее там, чтобы затем уже можно было вернуть ключевую ставку на уровень в +2,5–3 п. п. к инфляции. Это обеспечит привлекательность депозитов и повысит их роль в качестве источника инвестиций в экономике.
Эксперты сходятся во мнении, что если рассматривать низкую инфляцию как меру поддержки экономики, то ее обязательно нужно дополнить другими слагаемыми. «Низкая инфляция хороша, когда нет бюджетной консолидации, но есть, к примеру, меры отраслевой поддержки в виде налоговых льгот или бюджетные расходы за счет более дешевого долга. Тогда она дает больше пространства для расходов – как корпоративных, так и правительственных. В этом свете поддержать экономику сегодня можно дополнительными к инфляции мерами – не свирепствовать в плане налогов и активно тратить на инфраструктуру», – объясняет Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА».