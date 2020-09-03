Аналитики зафиксировали рост доходов жителей почти четверти регионов России

В целом по стране «доходное неравенство» между регионами отличается в шесть раз, отметили аналитики. Так, минимальный среднемесячный доход зафиксирован в Кабардино-Балкарии (18 360 руб.), Калмыкии (17 640 руб.), Карачаево-Черкесии (16 430 руб.), Республике Туве (15 170 руб.) и Ингушетии (14 840 руб.). При этом сильнее всего доходы в первом полугодии 2020 г. снизились у жителей Севастополя ‒ на 14%. Заметное сокращение также отмечено в Дагестане (-10,6%), Северной Осетии (-8,1%), Брянской области (-7,3%) и Ставропольском крае (-7,14%).