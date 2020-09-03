Аналитики зафиксировали рост доходов жителей почти четверти регионов России
Средний размер месячного дохода жителей 19 из 85 российских регионов вырос в первом полугодии 2020 г. относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом в целом доходы россиян за рассматриваемый период сократились с учетом инфляции на 3,1%.
«Максимальный рост доходов населения произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (на 7,8% к первому полугодию 2019 г. с поправкой на рост цен), Чукотском автономном округе (+6,2%), Республике Алтай (+3,1%), в Камчатском крае (+2,8%), Санкт-Петербурге и Чувашии (+2,7%), Псковской (+2,5%) и Мурманской (+2%) областях, Мордовии (+1,14%) и Новосибирской области (+1,06%)», ‒ следует из отчета экспертов.
Ямало-Ненецкий АО стал регионом-лидером по размеру среднего ежемесячного дохода в первом полугодии 2020 г. ‒ 90 350 руб. В Ненецком и Чукотском АО этот показатель ниже ‒ 84 290 и 83 230 руб. соответственно. В топ-5 по уровню ежемесячного заработка населения вошли также Москва (69 670 руб.) и Магаданская область (65 330 руб.).
В целом по стране «доходное неравенство» между регионами отличается в шесть раз, отметили аналитики. Так, минимальный среднемесячный доход зафиксирован в Кабардино-Балкарии (18 360 руб.), Калмыкии (17 640 руб.), Карачаево-Черкесии (16 430 руб.), Республике Туве (15 170 руб.) и Ингушетии (14 840 руб.). При этом сильнее всего доходы в первом полугодии 2020 г. снизились у жителей Севастополя ‒ на 14%. Заметное сокращение также отмечено в Дагестане (-10,6%), Северной Осетии (-8,1%), Брянской области (-7,3%) и Ставропольском крае (-7,14%).
В среднем по России доходы населения в первой половине 2020 г. составили 32 300 руб. в месяц, рассказали в FinExpertiza.