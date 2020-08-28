ЦБ сообщил о повышенном интересе россиян к фондовым рынкам в период пандемии

ЦБ сообщил о повышенном интересе россиян к фондовым рынкам в период пандемииРегулятор объясняет это надеждой инвесторов на быстрый доход
Розничные инвесторы во II квартале купили российские акции на Московской бирже на 127 млрд руб., что на 49% больше, чем в I квартале, следует из данных ЦБ.
Инвесторы также активно скупали иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже. Во II квартале инвесторы купили акций на 91 млрд руб., что более чем в три раза больше (225%), чем в предыдущем квартале. Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании во II квартале 2020 г. выросло до 6 и 6,3 млн лиц соответственно (рост на 19% и 18% к предыдущему кварталу). Объем покупок на валютном рынке не превысил показателей прошлого года, отмечается в исследовании ЦБ.
Регулятор объясняет повышенный интерес граждан к инвестированию на фондовом рынке снижением ставок по банковским депозитам. Кроме того, инвесторы заинтересовались повышенной волатильностью на валютном и фондовом рынках, что дало надежду на получение быстрого дохода, объясняют в ЦБ. «Розничные инвесторы в надежде на получение быстрого дохода стали проявлять повышенный интерес к самостоятельным инвестициям в рисковые активы», – говорится в материалах.
В ЦБ также отмечают, что повышенный интерес к инструментам с большим риском связан со снижением доходности по облигациям. Снижение доходности по облигациям привело к снижению спроса на продукты с услугой доверительного управления и росту спроса на брокерские услуги.
В конце июля Госдума приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к покупке иностранных акций и сложных финансовых инструментов. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 г. В материалах ЦБ отмечается, что закон был принят своевременно, он «призван защитить начинающих инвесторов от потерь, связанных с непониманием рисков при приобретении высокорискованных продуктов, совершении маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами».