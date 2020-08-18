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Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы

Физлица обеспечили резкий рост рынка доверительного управления во II квартале
Михаил Сидоров
Состоятельные россияне перекладывают деньги в ПИФы /Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам первого полугодия 2020 г. российский рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», показал прирост около 5,4% и достиг 8,5 трлн руб. (против 8,1 трлн на конец 2019 г.). I квартал, когда стоимость находящихся под управлением активов быстро снижалась на фоне обвала фондовых рынков, предсказуемо оказался провальным – рынок прибавил лишь 0,3%. Однако во II квартале он восстановился и продемонстрировал прирост на уровне 5,1%. В итоге в первом полугодии 2020 г. рынок ДУ и коллективных инвестиций прибавил практически столько же, сколько за аналогичный период прошлого года (5,5%).

Наибольший вклад в рост рынка в абсолютном выражении, как свидетельствует исследование «Эксперт РА», внесли средства физических лиц в индивидуальном ДУ (+124 млрд руб.), средства военной ипотеки (+103 млрд), а также вложения в ПИФы (+93 млрд). Отрицательная динамика была зафиксирована в пенсионных накоплениях ПФР, резервах и собственных средствах страховых компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных