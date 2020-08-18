Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы

По итогам первого полугодия 2020 г. российский рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», показал прирост около 5,4% и достиг 8,5 трлн руб. (против 8,1 трлн на конец 2019 г.). I квартал, когда стоимость находящихся под управлением активов быстро снижалась на фоне обвала фондовых рынков, предсказуемо оказался провальным – рынок прибавил лишь 0,3%. Однако во II квартале он восстановился и продемонстрировал прирост на уровне 5,1%. В итоге в первом полугодии 2020 г. рынок ДУ и коллективных инвестиций прибавил практически столько же, сколько за аналогичный период прошлого года (5,5%).