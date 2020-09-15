Минтруд не выполнил норматив по рождаемости

Кроме того, в Минтруде подчеркивают, что «часть показателей, которые не были достигнуты, носит статистический характер: т. е. зависят не только от мероприятий, предусмотренных в рамках госпрограммы». Речь идет о претензиях СП, что ведомство не сумело достичь целевого показателя нацпроекта «Демография» по повышению суммарного коэффициента рождаемости (среднего числа детей, рожденных одной женщиной), который был запланирован на 2019 г. «При плановом значении 1,63 в 2019 г. значение показателя, по оценке Росстата, составило 1,503», – говорится в документе. При этом анализ отчетов о ходе реализации нацпроекта и входящих в него федеральных проектов показал, что «во всех отчетах процент достижения значений показателей указан некорректно».