Минтруд не выполнил норматив по рождаемости

Минтруд не выполнил норматив по рождаемостиСчетная палата обвинила ведомство в неэффективности
Счетная палата проверила, как в 2019 г. исполнял бюджет Минтруд, и нашла у министерства 45 нарушений на сумму 836,4 млн руб. Чаще всего нарушения были связаны с предоставлением и использованием субсидий – в ряде случаев министерство без объяснения причин увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций. «Например, есть управление по эксплуатации зданий. На 9 млн руб. увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было», – пояснил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.
Много системных нарушений было выявлено в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях. «Проверка показала, что в некоторых учреждениях за бюджетные средства обучались аспиранты, – рассказал Штогрин. – При этом учебные заведения не обращались в Минобразования за получением соответствующих квот и, по сути, вели образовательную деятельность, не имея контрольных цифр. Также выявлен целый ряд нарушений, связанных с выплатой стипендии аспирантам. Они в том числе не индексировались. Выявлены случаи направления бюджетных субсидий на выплату материальной помощи, хотя для этого должны использоваться средства от предпринимательской деятельности». Об этих нарушениях Счетная палата направит письмо в Генеральную прокуратуру.
Минтруд и подведомственный ему Роструд повинны и в нарушении закона о государственных закупках. «Один эпизод с Минтрудом связан с тем, что контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен», – подчеркнул аудитор. Роструд, в свою очередь, нарушил сроки утверждения плана-графика закупок и его размещения в единой информационной системе. Кроме того, ведомство с опозданием на 208 дней оплатило товары, работы и услуги по контракту в рамках федеральной программы «Поддержка занятости и повышение эффективности труда для обеспечения роста производительности труда».
В самом Минтруде призывают не драматизировать ситуацию. «Нарушения, выявленные по исполнению бюджета Минтрудом России в 2019 г., не привели к неправомерному расходованию средств бюджета или несвоевременному выполнению обязательств перед гражданами, – объяснили в ведомстве «Ведомостям». – Фактов нецелевого или неэффективного использования средств не выявлено. Нарушения, на которые указывает Счетная палата, носят процедурный или технический характер. Например, сроки сдачи отчетности по отдельным показателям наступали уже после предоставления материалов проверки. Изменения объема финансирования подведомственных учреждений проводились в соответствии с действующим бюджетным законодательством по формированию госзадания. Аспиранты обучались в подведомственных Минтруду учреждениях в соответствии с госзаданием – потребностью в профильных специалистах для учреждений медико-социальной экспертизы».
Кроме того, в Минтруде подчеркивают, что «часть показателей, которые не были достигнуты, носит статистический характер: т. е. зависят не только от мероприятий, предусмотренных в рамках госпрограммы». Речь идет о претензиях СП, что ведомство не сумело достичь целевого показателя нацпроекта «Демография» по повышению суммарного коэффициента рождаемости (среднего числа детей, рожденных одной женщиной), который был запланирован на 2019 г. «При плановом значении 1,63 в 2019 г. значение показателя, по оценке Росстата, составило 1,503», – говорится в документе. При этом анализ отчетов о ходе реализации нацпроекта и входящих в него федеральных проектов показал, что «во всех отчетах процент достижения значений показателей указан некорректно».
В конце июля президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Одна из главных – «обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации». «В 2024 г. коэффициент рождаемости должен быть 1,7», – отмечал ранее глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию. Однако пока коэффициент рождаемости снижается. В 2017 г. он составлял 1,62, в 2018 г. – 1,58, в 2019 г. – 1,5. В этом году, по мнению заместителя директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, «суммарный коэффициент рождаемости составит порядка 1,43–1,44 рождения на одну женщину».
По мнению директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, обвинять Минтруд в плохой рождаемости нельзя. «Он лишь формально ответственен за достижения показателя, а реально рождаемость связана со всеми решениями социально-экономической политики», – говорит эксперт. По его словам, одними краткосрочными выплатами на детей и маткапиталом рождаемость в стране не поднять. «Огромную роль играют реальные доходы населения, которые в этом году вновь стали снижаться. Косвенно на рождаемость влияет повышение пенсионного возраста. Бабушки и дедушки теперь должны ходить на работу, вместо того чтобы сидеть с внуками», – говорит Николаев.
Исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало: заводить второго ребенка россиянам мешает «отсутствие стабильных источников дохода». «Поэтому наиболее популярными мерами демографической политики сегодня являются материальные», – отмечает специалист ФОМа Ирина Осипова.