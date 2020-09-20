Ипотека тормозить не собирается

Ипотека тормозить не собираетсяМосква лидирует по объему выдачи льготной ипотеки: за месяц он вырос в 1,5 раза
В августе темпы выдачи ипотеки в России слегка замедлились по сравнению с июльскими показателями, но результаты последних двух месяцев лета остаются рекордными. Основным драйвером роста по-прежнему служит программа льготной ипотеки, которая активно развивается в крупных городах. Только в Москве объем выданных льготных ипотечных кредитов за месяц вырос в 1,5 раза. «За последний месяц число выданных кредитов выросло в 1,4 раза, а их объем увеличился в 1,5 раза и на 10 сентября составил 117,9 млрд руб., – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. – С начала июля эти показатели выросли втрое».
Всего за время действия льготной ипотечной программы в Москве выдали 22 300 льготных ипотечных кредитов по ставке не выше 6,5%. В результате сейчас на Москву приходится 25,4% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов. «Кроме Москвы в топ-5 регионов по суммам выданных ипотечных кредитов вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область», – добавил Ефимов.
Более 80% выдач в столице приходится на пять банков. «В столице 34% от общего объема кредитов выдал Сбербанк, 29% – ВТБ, 11% – Альфа-банк, 4,7% – банк «Открытие», 4,4% – Россельхозбанк, около 17% приходится на другие банки», – отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«Рекордно высокий для летнего периода уровень выдачи ипотеки обусловлен главным образом снижением процентных ставок по ипотеке на фоне снижения ключевой ставки, – объясняет генеральный директор ОКБ Артур Александрович. – Кроме того, поддержку кредитованию продолжает оказывать государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6% годовых, благодаря которой существенно выросла доля кредитов на покупку недвижимости на первичном рынке жилья в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга».
При этом эксперты уверены: ипотечного пузыря пока можно не опасаться. «Реструктуризация кредита не делает его плохим или просроченным, это просто переход в другой банк на более выгодных условиях. Поэтому и рост реструктурированной задолженности говорит скорее о здоровой ситуации на этом рынке», – поясняет Елена Иванкина, завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.
Она напоминает, что за последние 10 лет в нашей стране просрочка по ипотечному кредитованию не превышает 1% (кроме 2015 г.). «В западных странах объем просрочки по ипотеке стабильно составляет 2–3%, – отмечает Иванкина. – Во время пандемии объем невыплаченной задолженности в России вырос с 74 млрд до 87 млрд руб., что в процентном отношении к ВВП не существенно. Тем более что рынок ипотеки в России сейчас не превышает 7% в структуре ВВП, а в Европе – 50–70%».