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Ипотека тормозить не собирается

Москва лидирует по объему выдачи льготной ипотеки: за месяц он вырос в 1,5 раза
Елена Ведерина
Евгений Разумный / Ведомости

В августе темпы выдачи ипотеки в России слегка замедлились по сравнению с июльскими показателями, но результаты последних двух месяцев лета остаются рекордными. Основным драйвером роста по-прежнему служит программа льготной ипотеки, которая активно развивается в крупных городах. Только в Москве объем выданных льготных ипотечных кредитов за месяц вырос в 1,5 раза. «За последний месяц число выданных кредитов выросло в 1,4 раза, а их объем увеличился в 1,5 раза и на 10 сентября составил 117,9 млрд руб., – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. – С начала июля эти показатели выросли втрое».

Всего за время действия льготной ипотечной программы в Москве выдали 22 300 льготных ипотечных кредитов по ставке не выше 6,5%. В результате сейчас на Москву приходится 25,4% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов. «Кроме Москвы в топ-5 регионов по суммам выданных ипотечных кредитов вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область», – добавил Ефимов.

Более 80% выдач в столице приходится на пять банков. «В столице 34% от общего объема кредитов выдал Сбербанк, 29% – ВТБ, 11% – Альфа-банк, 4,7% – банк «Открытие», 4,4% – Россельхозбанк, около 17% приходится на другие банки», – отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ипотека в августе установила новый рекорд

Объем выданных кредитов достиг максимума за всю историю российского ипотечного рынка

«Рекордно высокий для летнего периода уровень выдачи ипотеки обусловлен главным образом снижением процентных ставок по ипотеке на фоне снижения ключевой ставки, – объясняет генеральный директор ОКБ Артур Александрович. – Кроме того, поддержку кредитованию продолжает оказывать государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6% годовых, благодаря которой существенно выросла доля кредитов на покупку недвижимости на первичном рынке жилья в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга».

При этом эксперты уверены: ипотечного пузыря пока можно не опасаться. «Реструктуризация кредита не делает его плохим или просроченным, это просто переход в другой банк на более выгодных условиях. Поэтому и рост реструктурированной задолженности говорит скорее о здоровой ситуации на этом рынке», – поясняет Елена Иванкина, завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.

Она напоминает, что за последние 10 лет в нашей стране просрочка по ипотечному кредитованию не превышает 1% (кроме 2015 г.). «В западных странах объем просрочки по ипотеке стабильно составляет 2–3%, – отмечает Иванкина. – Во время пандемии объем невыплаченной задолженности в России вырос с 74 млрд до 87 млрд руб., что в процентном отношении к ВВП не существенно. Тем более что рынок ипотеки в России сейчас не превышает 7% в структуре ВВП, а в Европе – 50–70%».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных