Ипотека тормозить не собирается

Она напоминает, что за последние 10 лет в нашей стране просрочка по ипотечному кредитованию не превышает 1% (кроме 2015 г.). «В западных странах объем просрочки по ипотеке стабильно составляет 2–3%, – отмечает Иванкина. – Во время пандемии объем невыплаченной задолженности в России вырос с 74 млрд до 87 млрд руб., что в процентном отношении к ВВП не существенно. Тем более что рынок ипотеки в России сейчас не превышает 7% в структуре ВВП, а в Европе – 50–70%».