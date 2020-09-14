Ипотека в августе установила новый рекорд

Льготная ипотека сегодня предоставляется тем, кто накопил 15–20% на первоначальный взнос. «Это значит, что пока высоких рисков невозвратов и дестабилизации банковского сектора нет, – резюмирует Солнцев. – Если первоначальный взнос снизят до 10%, надо будет бить тревогу». Рост ипотечного кредитования служит стимулом для строительства. Площадь строящегося многоквартирного жилья в России за август увеличилась на 179 000 кв. м и составила 98,9 млн кв. м. «Месячная положительная динамика зафиксирована впервые с июня прошлого года, когда объем многоквартирного строительства достигал 123,4 млн кв. м», – подчеркивают в аналитическом центре Дом.РФ. При этом эксперты подчеркивают: строительного бума и снижения стоимости квартир в ближайшее время ждать не стоит. «Чтобы был строительный бум, надо строить социальное и арендное жилье, – уверен Аксаков. – Это бы поддержало строительную отрасль и окупило затраты государства поступлением новых налогов и арендных платежей».