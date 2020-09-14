Ипотека в августе установила новый рекорд

Ипотека в августе установила новый рекордОбъем выданных кредитов достиг максимума за всю историю российского ипотечного рынка
По предварительной оценке Дом.РФ и агентства Frank RG, в августе в России было выдано 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. «По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 г. (362 млрд руб.)», – подчеркивают в аналитическом центре Дом.РФ. Всего за восемь месяцев текущего года было выдано 895 000 ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн руб. (+26%).
«Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса, – сообщил руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг. – Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенной по поручению президента России, оператором которой является Дом.РФ. По нашим оценкам, в августе по ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке. Благодаря программе с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 000 российских семей. Ожидаем, что с ее помощью граждане приобретут около 15 млн кв. м жилья».
Помимо программ с государственным участием (среди которых также «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека»), спрос на ипотечном рынке поддержали рекордно низкие кредитные ставки, установившиеся в условиях смягчения денежной политики Банка России. По данным мониторинга Дом.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам на готовое жилье на конец августа составила 8,26% (-0,15 п. п. к июлю) и 8,02% по кредитам на квартиры в новостройках (-0,14 п. п.).
«Ипотечные кредиты по-прежнему остаются наиболее надежным видом кредитования физических лиц, – подчеркивают в госкомпании. – По данным Банка России, доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней на 1 августа 2020 г. составила менее 1,5% – в 5 раз ниже, чем доля просрочки по потребительским кредитам». По оценке Дом.РФ, в общей сложности в 2020 г. ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн руб. – рекордный объем за всю историю ипотечного рынка страны.
«Несмотря на бурный рост ипотеки, по объемам рынка Россия пока еще отстает от других стран», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так, в США доля ипотечных кредитов составляет 70–80% ВВП, в Европе – около 60%, а в России – не больше 10%. «Мы еще далеки до насыщенности рынка ипотекой, и потому говорить об образовании пузыря на рынке или других негативных тенденциях на рынке не приходится. Банки очень аккуратно выдают ипотечные кредиты, рынок ипотеки – один из самых качественных и устойчивых в стране», – подчеркивает Аксаков.
С ним соглашается и руководитель направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. Он отмечает, что после 2010 г. качество заемщиков непрерывно растет. «Домохозяйства аккуратно гасят задолженность, а банки тщательно проверяют платежеспособность заемщиков», – подчеркивает эксперт. Он обращает внимание на то, что в ипотечном кредитовании рост неплатежей связан не с процентной ставкой, которая сейчас не такая уж низкая на фоне других стран, а с размером первоначального взноса. «Максимальные просрочки обычно наблюдаются по кредитам с первоначальным взносом 10%, по кредитам с первоначальным взносом 15–20% ситуация с просрочками лучше, а когда первоначальный взнос составляет 30%, риски почти сведены к нулю», – поясняет экономист.
Льготная ипотека сегодня предоставляется тем, кто накопил 15–20% на первоначальный взнос. «Это значит, что пока высоких рисков невозвратов и дестабилизации банковского сектора нет, – резюмирует Солнцев. – Если первоначальный взнос снизят до 10%, надо будет бить тревогу». Рост ипотечного кредитования служит стимулом для строительства. Площадь строящегося многоквартирного жилья в России за август увеличилась на 179 000 кв. м и составила 98,9 млн кв. м. «Месячная положительная динамика зафиксирована впервые с июня прошлого года, когда объем многоквартирного строительства достигал 123,4 млн кв. м», – подчеркивают в аналитическом центре Дом.РФ. При этом эксперты подчеркивают: строительного бума и снижения стоимости квартир в ближайшее время ждать не стоит. «Чтобы был строительный бум, надо строить социальное и арендное жилье, – уверен Аксаков. – Это бы поддержало строительную отрасль и окупило затраты государства поступлением новых налогов и арендных платежей».