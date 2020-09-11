Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублейВ августе банки побили исторический рекорд по объему кредитов, выданных физлицам
«За месяц банки одолжили населению 962,7 млрд руб. без учета микрокредитов и кредитных карт, что на треть больше показателя августа прошлого года», – сообщили «Ведомостям» в аналитической компании Frank RG. В июле было выдано кредитов почти на 936 млрд руб. – почти на четверть (23%) больше, чем в прошлом году. При этом аналитики Frank RG подчеркивают, что «в отношении к предыдущему месяцу выдачи в августе выросли не так сильно, как в июле и июне, когда люди активно брали кредиты после окончания ограничительных мер».
Анализ показывает, что главным фактором кредитной активности стала ипотека – на нее пришлась половина всех кредитов физлицам. Причем существенная их часть – на госпрограмму с пониженными процентными ставками. «Россияне подали более 500 000 заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту свыше 130 000 кредитов на 360 млрд руб.», – сообщал в конце августа гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.
Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка. При этом «кредитование росло одинаково как в потребительском, так и в ипотечном сегменте». Рост выдачи кредитов населению отмечают и другие крупные банки – ВТБ, «Тинькофф», «Открытие» и «Абсолют банк». Так, ВТБ в августе выдал кредитов физлицам более чем на 152 млрд руб., на 17,5% превысив результат августа 2019 г. Пресс-служба банка «Открытие» сообщила, что объем выдач кредитов наличными по итогам августа составил 14,1 млрд руб., ипотеки – 13,2 млрд руб. Это превышает показатели предыдущего года на 14 и 62% соответственно.
«После чрезвычайно тревожной и туманной в плане перспектив весны летом население начало возвращаться к своим жизненным планам, а на них требовались финансы, – объясняет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Окончательно понять, какова ситуация с доходами и на что далее можно рассчитывать, стало возможно примерно к июлю. Тогда же банки начали получать лавину заявок на кредитование. К августу банки начали выносить решения по кредитам и выдавать их – вот и получилось, что у довольно затяжного процесса оказался столь яркий «хвост».
Глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что бум в кредитовании частного сектора компенсируется осторожным отношением банков к выдаче кредитов корпоративным клиентам. «Как кредитовать корпоративных заемщиков, непонятно: их перспективы неопределенны, к тому же в случае ликвидации компании с нее ничего не возьмешь, – отмечает он. – А физлица более уязвимы перед банками: их долги можно продать коллекторам, можно изъять их имущество».
Янин считает, что кредитному буму способствует политика Банка России, который продлил до 31 декабря 2020 г. часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября. В частности, Центробанк снял дополнительную нагрузку на капитал банков, которая возникала бы при реструктуризации задолженности. Кроме того, снижаются надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам, которые будут выданы с 1 сентября. «Это будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан», – подчеркивалось в сообщении Банка России.
Янин уверен, что в сентябре рост кредитования населения продолжится. «Предельная долговая нагрузка при принятии решения о выдаче кредита с 1 сентября стала фикцией. Бери кредит любой желающий», – иронизирует он. Но результатом кредитного бума, по его словам, станут рост закредитованности населения и рост прибыли банков. Плюсом можно считать только рост выдачи ипотеки. «Все последние 15 лет банки с большой осторожностью подходили к выдаче ипотечных кредитов, и уровень просрочек по ипотеке поэтому низкий», – объясняет эксперт.
Банк России, напротив, прогнозирует охлаждение кредитного бума. «Банки в условиях снизившихся доходов населения и некоторого роста просроченной задолженности по существующим кредитам могут начать еще более консервативно оценивать новых заемщиков. К тому же программа льготной ипотеки, которая вносит значительный вклад в текущий рост кредитования, заканчивает действие 1 ноября», – отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. «Августовский бум кредитования – это точечный взрыв оптимизма, он может распространиться и на сентябрь, но далее мы вряд ли увидим его продолжение. То, что должно было происходить плавно на протяжении 4–6 месяцев, случилось в пределах одного, и не более того», – говорит Бодрова.