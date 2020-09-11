Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Банк России, напротив, прогнозирует охлаждение кредитного бума. «Банки в условиях снизившихся доходов населения и некоторого роста просроченной задолженности по существующим кредитам могут начать еще более консервативно оценивать новых заемщиков. К тому же программа льготной ипотеки, которая вносит значительный вклад в текущий рост кредитования, заканчивает действие 1 ноября», – отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. «Августовский бум кредитования – это точечный взрыв оптимизма, он может распространиться и на сентябрь, но далее мы вряд ли увидим его продолжение. То, что должно было происходить плавно на протяжении 4–6 месяцев, случилось в пределах одного, и не более того», – говорит Бодрова.