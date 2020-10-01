Экономика замерла в ожидании второй волны пандемии

Экономика замерла в ожидании второй волны пандемииДеловая активность российских предприятий перестала расти
Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый Росстатом и отражающий обобщенное состояние деловой активности крупных и средних предприятий, в сентябре практически не изменился по сравнению с августом. В обработке он составил минус 5,6% против минус 5,7% в августе, в добыче полезных ископаемых – минус 3,9% против минус 3,1%. Для сравнения: в августе по отношению к июлю индекс в добыче улучшился на 2,2%, в обработке – на 0,7%.
Производственные мощности в добыче полезных ископаемых в сентябре были в среднем загружены на 64%, в обрабатывающих производствах – на 63%, как и в августе. Благоприятной экономическую ситуацию в своей компании в добывающих и обрабатывающих производствах в сентябре называли лишь 9% руководителей, что не отличается от результатов опроса за предыдущий месяц.