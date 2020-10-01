Экономика замерла в ожидании второй волны пандемии

Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый Росстатом и отражающий обобщенное состояние деловой активности крупных и средних предприятий, в сентябре практически не изменился по сравнению с августом. В обработке он составил минус 5,6% против минус 5,7% в августе, в добыче полезных ископаемых – минус 3,9% против минус 3,1%. Для сравнения: в августе по отношению к июлю индекс в добыче улучшился на 2,2%, в обработке – на 0,7%.