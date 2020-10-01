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Экономика замерла в ожидании второй волны пандемии

Деловая активность российских предприятий перестала расти
Екатерина Шохина
Теперь судьба большинства малых и средних российских компаний зависит от того, насколько сильной окажется вторая волна пандемии и насколько строгие карантинные меры решатся ввести власти /Reuters

Индекс предпринимательской уверенности, рассчитываемый Росстатом и отражающий обобщенное состояние деловой активности крупных и средних предприятий, в сентябре практически не изменился по сравнению с августом. В обработке он составил минус 5,6% против минус 5,7% в августе, в добыче полезных ископаемых – минус 3,9% против минус 3,1%. Для сравнения: в августе по отношению к июлю индекс в добыче улучшился на 2,2%, в обработке – на 0,7%.

Производственные мощности в добыче полезных ископаемых в сентябре были в среднем загружены на 64%, в обрабатывающих производствах – на 63%, как и в августе. Благоприятной экономическую ситуацию в своей компании в добывающих и обрабатывающих производствах в сентябре называли лишь 9% руководителей, что не отличается от результатов опроса за предыдущий месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных