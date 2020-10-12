Четыре из пяти столичных компаний не могут выполнить указ мэра

По данным ФНС России, на 10 сентября 2020 г. в Москве зарегистрировано 412 000 малых и средних предприятий (МСП) и почти 279 000 ИП. Если оценки Порочкина верны и ЭЦП есть лишь у 20% из них, то с реальными проблемами из-за ее отсутствия могут столкнуться примерно 330 000 МСП и 220 000 ИП. Быстро решить проблему у них вряд ли получится: изготовить ЭЦП можно только в центрах. Их в Москве достаточно – по данным Минсвязи России, больше полутора сотен. Но изготовление ЭЦП занимает несколько дней, и это в обычных условиях, а не при резком скачке спроса, когда 0,5 млн компаний необходимо получить ее немедленно. Впрочем, центры такому наплыву клиентов только рады: если обычно регистрация ЭЦП стоит от 4000 руб., то сейчас некоторые уже выставляют цены вдвое выше.