Четыре из пяти столичных компаний не могут выполнить указ мэра

Четыре из пяти столичных компаний не могут выполнить указ мэраОт новых московских требований могут пострадать сотни тысяч предприятий и предпринимателей
12 октября начал действовать вышедший 6 октября указ мэра Москвы, в соответствии с которым каждый понедельник (вплоть до особого распоряжения) все предприятия и организации города обязаны предоставлять правительству Москвы отчеты о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы – с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Кроме того, нужно указывать, сколько работников продолжает ездить в офис. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании. Такие меры вводятся в связи с растущими показателями заболеваемости коронавирусом, госпитализации с этим диагнозом и смертности людей с COVID-19.
Столичные власти будут контролировать требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу, это самый лайт вариант, когда ни одна из сфер экономики не закрывается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Однако для подавляющего большинства столичных предприятий новый порядок оказывается совсем не «лайт». Одна из проблем в том, что предоставляемые в мэрию данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. На момент введения нового порядка она имелась лишь у небольшой части компаний – по оценке Дмитрия Порочкина, омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, до 80% директоров малых и средних предприятий ее не имеют, поскольку ЭЦП не является обязательным условием ведения бизнеса.
«К сожалению, далеко не у всех компаний, особенно у ИП и микробизнеса, есть электронная цифровая подпись, а чтобы отправить сведения, она нужна, – отмечает Порочкин. – Официальной информации от правительства Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭЦП, еще нет». В результате, по оценкам омбудсмена, множество компаний столкнется с перспективой штрафа и приостановки деятельности. «Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий», – заявил Порочкин «Ведомостям».
По данным ФНС России, на 10 сентября 2020 г. в Москве зарегистрировано 412 000 малых и средних предприятий (МСП) и почти 279 000 ИП. Если оценки Порочкина верны и ЭЦП есть лишь у 20% из них, то с реальными проблемами из-за ее отсутствия могут столкнуться примерно 330 000 МСП и 220 000 ИП. Быстро решить проблему у них вряд ли получится: изготовить ЭЦП можно только в центрах. Их в Москве достаточно – по данным Минсвязи России, больше полутора сотен. Но изготовление ЭЦП занимает несколько дней, и это в обычных условиях, а не при резком скачке спроса, когда 0,5 млн компаний необходимо получить ее немедленно. Впрочем, центры такому наплыву клиентов только рады: если обычно регистрация ЭЦП стоит от 4000 руб., то сейчас некоторые уже выставляют цены вдвое выше.
В мэрии на момент сдачи номера не ответили на запрос «Ведомостей» о том, что делать тем компаниям, которые не успели получить ЭЦП. Руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова советует в этом случае направлять на электронные адреса мэрии подписанные скан-образы. «Это подтвердит вашу добросовестность и попытку выполнить обязанность», – считает юрист.
ЭЦП – не единственная проблема, с которой сталкиваются руководители компаний. Для некоторых из них перевод сотрудников на удаленку просто невозможен. Как показал опрос 300 столичных работодателей, проведенный Superjob, только каждая вторая компания Москвы технически способна выполнить распоряжение мэра. «О том, что у них есть возможность перевести на дистанционную занятость 30% персонала, заявили лишь 50% компаний Москвы, – сказано в сообщении Superjob. – Не могут перестроить процессы организации труда в соответствии с указом мэра 4 из 10 работодателей столицы. Чаще всего о невозможности выполнить распоряжение Собянина говорили организации здравоохранения, общепита, ритейла, производственные и строительные компании».
По словам владельца сети имидж-лабораторий «Персона» Игоря Стоянова, 90% сотрудников салонов красоты могут работать только в офлайне. Это парикмахеры, косметологи, стилисты, визажисты, массажисты, уборщицы – переводить на удаленку просто некого, разводит он руками. «Рестораны и парикмахерские не только не могут сократить персонал, но в ряде случаев, наоборот, вынуждены набирать новых работников – например, уборщиц и охранников, которые следят за соблюдением санитарных норм и масочного режима», – говорит руководитель московского регионального отделения Партии роста, председатель правления компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Однако несоблюдение новых требований грозит предупреждением или штрафом на сумму от 100 000 до 300 000 руб. (для юридических лиц). Если в результате нарушения пострадают сотрудники компании или его выявят повторно, наказание ужесточат, предупреждает Акимова: должностным лицам может грозить штраф до 500 000 руб. или дисквалификация на срок до трех лет, ИП и юридические лица могут заплатить до 1 млн руб., а деятельность последних может быть приостановлена на срок до трех месяцев.
Еще одна проблема с выполнением распоряжения мэрии возникает, если сотрудники компаний отказываются предоставлять свои персональные данные для списков, что нередко и происходит. И эта проблема практически не имеет решения. «Эти данные федеральный закон № 152 так или иначе относит к персональным, – отмечает Акимова. – Есть также судебная практика, которая говорит о том, что уже номер мобильного телефона сам по себе является персональными данными. И ни один указ мэра данный факт отменить не может, что бы региональные власти ни думали на этот счет. Соответственно, попробовать получить эту информацию у работника работодатель, конечно, может, но работник имеет полное право отказать в ее предоставлении в соответствии со ст. 65 ТК РФ».
Нарушать указание мэра никто не хочет, но условия поставлены слишком жесткие, говорят предприниматели и юристы. Их необходимо ослабить. «Если просрочка с подачей отчетов по количеству сотрудников на удаленке составит несколько дней, то можно освободить компании от ответственности по малозначительности нарушения», – полагает Пурим. Он считает необходимым продлить срок первой подачи сведений хотя бы на 3–4 дня. Да и сами требования по переводу сотрудников на удаленку следует пересмотреть. «Нужно требовать не сокращения присутствия людей на работе, а соблюдения масочного режима и социальной дистанции, ограничения количества людей, которые могут сидеть за одним столом, и т. д.», – уверен Пурим.