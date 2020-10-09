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Собянин назвал решающую для введения новых ограничений в Москве неделю

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Следующая неделя будет решающей для принятия решения по новым ограничениям в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что ранее введенные ограничения в отношении пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и учащихся школ позволили снизить загрузку метро и наземного транспорта на 10-11% по сравнению с концом сентября. В то же время мэр посетовал, что число пассажиров старше 65 практически не уменьшилось, в то время как заболеваемость этой группы москвичей увеличилась более чем в два раза по сравнению с весной (с 22% до 48%).

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс ...стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных, ограничительных мер», — подчеркнул Собянин. 

Ранее мэр Москвы заверил, что закрытие экономики города в связи с пандемией — это последний шаг, который можно предпринять в рамках борьбы с коронавирусом, и власти столицы предпримут его только в крайнем случае. Сейчас пожилые, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины до 28 октября отправлены на домашний режим, а школьники освобождены от занятий с 5 по 18 октября в рамках продленных каникул. Работодателям предписали под угрозой санкций перевести до 30% работников на удаленку, а также обязали передать данные соцкарт, номера телефонов и автомобилей переведенных на дистанционную работу. Для этого на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Кроме того, 9 октября пожилым и школьникам заблокировали работу социальных карт для проезда в метро и на наземном транспорте.

Последние сутки в России стали рекордными по приросту заболевших коронавирусом — зафиксировано 12 126 новых случаев, больше, чем на пике пандемии в мае (11 656 человек). В Москве за сутки выявлено 3 701 случая заражения, 1 424 пациента выздоровели, 33 человека умерли.

Ранее по теме: В России выявили рекордное число новых заболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных