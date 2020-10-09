Собянин назвал решающую для введения новых ограничений в Москве неделю
Следующая неделя будет решающей для принятия решения по новым ограничениям в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Он отметил, что ранее введенные ограничения в отношении пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и учащихся школ позволили снизить загрузку метро и наземного транспорта на 10-11% по сравнению с концом сентября. В то же время мэр посетовал, что число пассажиров старше 65 практически не уменьшилось, в то время как заболеваемость этой группы москвичей увеличилась более чем в два раза по сравнению с весной (с 22% до 48%).
«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс ...стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных, ограничительных мер», — подчеркнул Собянин.
Ранее мэр Москвы заверил, что закрытие экономики города в связи с пандемией — это последний шаг, который можно предпринять в рамках борьбы с коронавирусом, и власти столицы предпримут его только в крайнем случае. Сейчас пожилые, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины до 28 октября отправлены на домашний режим, а школьники освобождены от занятий с 5 по 18 октября в рамках продленных каникул. Работодателям предписали под угрозой санкций перевести до 30% работников на удаленку, а также обязали передать данные соцкарт, номера телефонов и автомобилей переведенных на дистанционную работу. Для этого на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Кроме того, 9 октября пожилым и школьникам заблокировали работу социальных карт для проезда в метро и на наземном транспорте.
Последние сутки в России стали рекордными по приросту заболевших коронавирусом — зафиксировано 12 126 новых случаев, больше, чем на пике пандемии в мае (11 656 человек). В Москве за сутки выявлено 3 701 случая заражения, 1 424 пациента выздоровели, 33 человека умерли.