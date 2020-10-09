Собянин назвал решающую для введения новых ограничений в Москве неделю

Ранее мэр Москвы заверил, что закрытие экономики города в связи с пандемией — это последний шаг, который можно предпринять в рамках борьбы с коронавирусом, и власти столицы предпримут его только в крайнем случае. Сейчас пожилые, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины до 28 октября отправлены на домашний режим, а школьники освобождены от занятий с 5 по 18 октября в рамках продленных каникул. Работодателям предписали под угрозой санкций перевести до 30% работников на удаленку, а также обязали передать данные соцкарт, номера телефонов и автомобилей переведенных на дистанционную работу. Для этого на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Кроме того, 9 октября пожилым и школьникам заблокировали работу социальных карт для проезда в метро и на наземном транспорте.