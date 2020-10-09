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Более 33 000 москвичей пытались пройти в метро по заблокированным соцкартам

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Утром 9 октября, в день блокировки социальных карт отдельных групп москвичей в соответствии с указом мэра, более 33 000 пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались пройти в метро Москвы по неактивным проездным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Как пояснили городские власти, лица с заблокированными проездными пытались попасть в подземку больше 93 000 раз, В то же время в столичном Дептрансе заверили, что «никаких проблем с потоком пассажиров и скоплением людей на станциях метро не было».

Власти Москвы 9 октября заблокировали соцкарты для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, который должны соблюдать домашний режим до 28 октября, а также школьникам, которые отпущены на продленные каникулы с 5 по 18 октября. Эти меры введены для уменьшения числа пассажиров в общественном транспорте столицы в связи с распространением коронавируса. Кроме того, мэрия Москвы предписала работодателям отправить на удаленку 30% сотрудников и передать данные их проездных и телефонов через сервис госуслуг. К тем, кто не выполнит предписаний, власти Москвы пообещали применить санкции.

По данным оперштаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 пациент умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных