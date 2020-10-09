Более 33 000 москвичей пытались пройти в метро по заблокированным соцкартам

Власти Москвы 9 октября заблокировали соцкарты для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, который должны соблюдать домашний режим до 28 октября, а также школьникам, которые отпущены на продленные каникулы с 5 по 18 октября. Эти меры введены для уменьшения числа пассажиров в общественном транспорте столицы в связи с распространением коронавируса. Кроме того, мэрия Москвы предписала работодателям отправить на удаленку 30% сотрудников и передать данные их проездных и телефонов через сервис госуслуг. К тем, кто не выполнит предписаний, власти Москвы пообещали применить санкции.