Более 33 000 москвичей пытались пройти в метро по заблокированным соцкартам
Утром 9 октября, в день блокировки социальных карт отдельных групп москвичей в соответствии с указом мэра, более 33 000 пассажиров старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников пытались пройти в метро Москвы по неактивным проездным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Как пояснили городские власти, лица с заблокированными проездными пытались попасть в подземку больше 93 000 раз, В то же время в столичном Дептрансе заверили, что «никаких проблем с потоком пассажиров и скоплением людей на станциях метро не было».
Власти Москвы 9 октября заблокировали соцкарты для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, который должны соблюдать домашний режим до 28 октября, а также школьникам, которые отпущены на продленные каникулы с 5 по 18 октября. Эти меры введены для уменьшения числа пассажиров в общественном транспорте столицы в связи с распространением коронавируса. Кроме того, мэрия Москвы предписала работодателям отправить на удаленку 30% сотрудников и передать данные их проездных и телефонов через сервис госуслуг. К тем, кто не выполнит предписаний, власти Москвы пообещали применить санкции.
По данным оперштаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 пациент умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровел.