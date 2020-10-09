В Москве заработал сервис для подачи сведений о сотрудниках на удаленке

6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.