В Москве заработал сервис для подачи сведений о сотрудниках на удаленке
На сайте mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Сервис находится в каталоге услуг для бизнеса. «Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно», — говорится в сообщении. Власти поясняют, что заполненную форму с необходимыми сведениями можно отправить уже с сегодняшнего дня, 9 октября.
Для заполнения формы необходима авторизация на mos.ru — необходимо создать учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса и выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем — «Помощь бизнесу». Далее нужно прикрепить заполненную форму и нажать на кнопку «Подать запрос». После успешной загрузки файла на экране появится зеленая галочка и кнопка «Скачать файл результатов», в котором можно посмотреть корректно ли загрузились предоставленные сведения.
Отмечается, что в случае непредоставления указанных сведений и нарушениях минимальной доли персонала, переведенного на «удаленку», работодателей могут привлечь к административной ответственности.
6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.
Позже власти пояснили, что сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках необходимы для оценки пассажиропотока. По словам руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Иванова, сбор данной информации не нацелен на отслеживание местонахождения или передвижений конкретного человека.