Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Москве заработал сервис для подачи сведений о сотрудниках на удаленке

Ведомости

На сайте mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Сервис находится в каталоге услуг для бизнеса. «Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно», — говорится в сообщении. Власти поясняют, что заполненную форму с необходимыми сведениями можно отправить уже с сегодняшнего дня, 9 октября.

Для заполнения формы необходима авторизация на mos.ru — необходимо создать учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса и выбрать вкладку «Организация бизнеса», затем — «Помощь бизнесу». Далее нужно прикрепить заполненную форму и нажать на кнопку «Подать запрос». После успешной загрузки файла на экране появится зеленая галочка и кнопка «Скачать файл результатов», в котором можно посмотреть корректно ли загрузились предоставленные сведения.

Отмечается, что в случае непредоставления указанных сведений и нарушениях минимальной доли персонала, переведенного на «удаленку», работодателей могут привлечь к административной ответственности. 

6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.

Позже власти пояснили, что сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках необходимы для оценки пассажиропотока. По словам руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Иванова, сбор данной информации не нацелен на отслеживание местонахождения или передвижений конкретного человека.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали цель сбора сведений о сотрудниках на удаленке

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных