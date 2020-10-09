Власти Москвы назвали цель сбора сведений о сотрудниках на удаленке
Сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках необходимы властям для оценки пассажиропотока в Москве, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов в ходе встречи с представителями бизнеса. Он уточнил, что информация будет анализироваться в обобщенном виде.
«Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», — сказал Иванов, его слова приводит ТАСС. Чиновник подчеркнул, что сбор данной информации не нацелен на отслеживание местонахождения или передвижений конкретного человека.
6 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.
Собянин обязал компании Москвы перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, а рекомендовал — 50%. Пока такие требования введены с 5 по 28 октября включительно. Кроме того, c 28 сентября жителям столицы старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Также отменены занятия в школах: с 5 по 18 октября учащиеся находятся на каникулах.