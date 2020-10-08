Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку

В штабе рассказали, что не переводить на дистанционную работу можно «критически важных сотрудников». К ним относятся работники, «отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств». Ограничения распространятся на все организации, в том числе на онлайн магазины.