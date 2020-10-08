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Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку

Ведомости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал ответы на вопросы о переводе 30% сотрудников предприятий на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, эти требования можно выполнить за счет офисных работников в организациях, которые работают в сфере общественного транспорта, вывоза бытового мусора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Удаленка продлится с 5 по 28 октября включительно.

В штабе рассказали, что не переводить на дистанционную работу можно «критически важных сотрудников». К ним относятся работники, «отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств». Ограничения распространятся на все организации, в том числе на онлайн магазины.

Также работодатели по трудовому кодексу обязаны предоставить властям личные данные работников, которые переходят на работу из дома, такие как номера их автомобилей или карт «Тройка».

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах Москвы объявлены внеочередные каникулы.

Ранее по теме: Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных