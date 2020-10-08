Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал ответы на вопросы о переводе 30% сотрудников предприятий на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, эти требования можно выполнить за счет офисных работников в организациях, которые работают в сфере общественного транспорта, вывоза бытового мусора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московские компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Удаленка продлится с 5 по 28 октября включительно.
В штабе рассказали, что не переводить на дистанционную работу можно «критически важных сотрудников». К ним относятся работники, «отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств». Ограничения распространятся на все организации, в том числе на онлайн магазины.
Также работодатели по трудовому кодексу обязаны предоставить властям личные данные работников, которые переходят на работу из дома, такие как номера их автомобилей или карт «Тройка».
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах Москвы объявлены внеочередные каникулы.