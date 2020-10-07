Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса. По его словам новые ограничения, принятые в Москве, касаются в том числе и переболевших жителей.
«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно»,- написал мэр. В этой связи, по его словам, переболевшие должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел.
Ранее Собянин обязал московские компании перевести не менее 30% работников на дистанционную работу с 5 октября. Также работодатели должны перевести на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключение могут сделать для сотрудников, для которых нахождение на месте работы необходимо. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.
Мэр отметил, что сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы будут проводить выборочные проверки соблюдения требования по переводу сотрудников на удаленку.