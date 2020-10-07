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Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса. По его словам новые ограничения, принятые в Москве, касаются в том числе и переболевших жителей.

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно»,- написал мэр. В этой связи, по его словам, переболевшие должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел.

Ранее Собянин обязал московские компании перевести не менее 30% работников на дистанционную работу с 5 октября. Также работодатели должны перевести на удаленку всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключение могут сделать для сотрудников, для которых нахождение на месте работы необходимо. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.

Мэр отметил, что сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы будут проводить выборочные проверки соблюдения требования по переводу сотрудников на удаленку.

Ранее по теме: Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных