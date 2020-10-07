Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно»,- написал мэр. В этой связи, по его словам, переболевшие должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел.