Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве становится сложнее и драматичнее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается», — написал Собянин. Он отметил, что далеко не все москвичи соблюдают ограничительные меры.
В связи с этим в Москве временно приостановят льготный проезд для школьников и пенсионеров, будет переведена в электронный вид продажа билетов в театры, на концерты и в музеи, подведомственные правительству Москвы, а предприятия будут обязаны еженедельно информировать власти о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. 6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.