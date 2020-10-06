Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. 6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.