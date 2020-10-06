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Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве становится сложнее и драматичнее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается», — написал Собянин. Он отметил, что далеко не все москвичи соблюдают ограничительные меры.

В связи с этим в Москве временно приостановят льготный проезд для школьников и пенсионеров, будет переведена в электронный вид продажа билетов в театры, на концерты и в музеи, подведомственные правительству Москвы, а предприятия будут обязаны еженедельно информировать власти о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. 6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных