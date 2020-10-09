Собянин назвал закрытие экономики Москвы «последним шагом»
Закрытие экономики Москвы в связи с пандемией — это последний шаг, который можно предпринять в рамках борьбы с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал Собянин. Он отметил, что при принятии подобных решений на первом месте стоит жизнь и здоровье людей, на втором — экономика: сохранение рабочих мест, заработной платы, а также развитие города.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.
За последние сутки в России зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. В Москве за сутки выявлено 3 701 случая заражения коронавирусом, 1 424 пациента выздоровели, 33 человека умерли.