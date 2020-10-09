Собянин назвал закрытие экономики Москвы «последним шагом»

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал Собянин. Он отметил, что при принятии подобных решений на первом месте стоит жизнь и здоровье людей, на втором — экономика: сохранение рабочих мест, заработной платы, а также развитие города.