В Кремле допустили введение новых ограничений из-за коронавируса
Оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если все будет и дальше усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, я сейчас вам не могу сказать», — заявил Песков.
За последние сутки в России выявлено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Показатель 9 октября стал максимальным за весь период пандемии. Всего в России зарегистрировано 1 272 238 случаев заражения коронавирусом. 1 009 421 пациент выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 22 257 смертей, связанных с вирусом.
6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.