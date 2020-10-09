В Кремле допустили введение новых ограничений из-за коронавируса

«Если все будет и дальше усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, я сейчас вам не могу сказать», — заявил Песков.